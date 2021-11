El BNG presenta enmiendas a los presupuestos de la Xunta por 78 millones para la comarca

El BNG de Ferrolterra ha avanzado las enmiendas que presentará a los presupuestos de la Xunta y que suponen un aumento de más de 78 millones de euros en actuaciones específicas para la zona de Ferrolterra, algunas para proyectos concretos y otras en partidas genéricas de mayor envergadura.



El diputado ferrolano, Mon Fernández, compareció acompañado de la responsable comarcal, Mercedes Tobío, y el portavoz del BNG ferrolano, Iván Rivas. Este último se refirió al documento económico de la Xunta para 2022, indicando que “o proxecto do goberno galego é cínico e hipócrita a respecto da realidade que vive a cidade e a comarca, logo de ter anunciado un pacto do Estado para Ferrol o que se fai é desmantelar a sanidade, o transporte, os centros de ensino e non facer nada pola situación de desemprego”, mientras, asegura, el Partido Popular de Ferrol tiene una actitud “sumisa e cómplice”.



Rivas destacó tres aspectos a tener en cuenta en los presupuestos. Por una parte, las infraestructuras de transportes, con la necesidad de crear una empresa pública gallega y que se asuman las responsabilidades del transporte por carretera, ahora con una concesión que ocasiona múltiples quejas.



Lo segundo tiene que ver con el saneamiento de la ría y lo que esto implica desde el punto de vista económico y ambiental –limpieza de fondos y plan de dinamización, la llegada del saneamiento a la zona rural o la asunción de la gestión de la depuradora desde Augas de Galicia–. El tercer aspecto en el que se centró Rivas pasa por la situación del empleo y la necesidad de que los astilleros puedan desarrollarse en el ámbito civil.



En cuanto al texto económico, Mon Fernández aseguró que la Xunta ha tenido que “torturar” las cifras para que los presupuestos “dixeran o que eles querían”, asegurando que las cuentas disminuyen, “aínda que queran facer crer o contrario”.



El conjunto de enmiendas presentadas por el BNG se centran en los ámbitos de industria y empleo, infraestructuras de comunicación y defensa de los servicios públicos. Así, Mon Fernández llamó la atención sobe el hecho de que “o Igape, que ten que manexar toda a promoción económica, descende un 23% no seu orzamento” y en sectores como el naval “o nivel de compromiso debería estar a outro nivel, como demostra o feito de que a unidade mixta de investigación que existe entre Navantia e a Universidade da Coruña, está pendente de renovación en xaneiro”.



El compromiso con la sanidad pública, el patrimonio natural e histórico comarcal son apuestas del BNG para estos presupuestos aunque también aborda cuestiones tan debatidas como el ferrocarril o el estado de la ría.



Dentro de los bloques de enmiendas, se pusieron en valor propuestas para abordar la situación de la línea ferroviaria Ferrol-Viveiro o infraestructuras de comunicación en los concellos de la comarca y polígonos industriales. Actuaciones de limpieza y ordenación de la ría ocupan también un lugar prioritario.