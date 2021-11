Acuerdan la instalación de caudalímetros para conocer los vertidos de Ferrol y Narón

Los Concellos de Ferrol y Narón se han puesto de acuerdo en algo con respecto al sistema de saneamiento: la necesidad de contabilizar el caudal de aguas residuales de cada uno de los concellos. Para ello, la instalación de los caudalímetros que se había tratado en varias ocasiones parece que está más cerca de ser una realidad, a la que el alcalde de Ferrol marca un posible horizonte temporal en el primer o segundo trimestre del próximo año.



El acuerdo para este proyecto de instalación todavía no es firme, ya que deberá ser ratificado por los plenos de ambos concellos, aunque esta misma semana ya se abordó en la comisión de seguimiento del convenio para la construcción y explotación de los “Interceptores generales de la margen derecha de la ría de Ferrol” –que aborda los asuntos relacionados con la actuación ejecutada por Acuaes–. Precisamente en este encuentro el organismo también estuvo presente, a través de su directora general, María Rosa Cobo, y en ella participaron, además, los alcaldes de Ferrol y Narón, Ángel Mato y Marián Ferreiro, respectivamente, además de la directora general de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez.



En esta comisión se acordó la implantación de un sistema de medición y registro que permita calcular el volumen de aguas residuales procedentes de cada término municipal, los denominados caudalímetros.



La redacción del proyecto para esta instalación correría a cargo de Acuaes, del mismo modo que la construcción y la puesta en funcionamiento de las instalaciones, mientras que los Concellos financiarán el coste de estos trabajos, que estaría en torno a los 425.000 euros.



El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, se refirió ayer a este acuerdo e hizo hincapié en la máxima de la depuración, “quien contamina paga”, por lo que se mostró totalmente convencido de la necesidad de estos caudalímetros, indicando que hace un año y medio que los viene reivindicando.









Más caudal, más coste





Mato indicó como imprescindible la necesidad de conocer el caudal de cada uno de los municipios y recordó que el Concello de Ferrol ya presentó un estudio con una estimación de caudales y explicó que la única forma de medir es con esos caudalímetros y asociando los costes de cada Ayuntamiento al caudal que aporta.



El primer edil ferrolano incidió en que “Ferrol está encantado de prestar el servicio a Narón pero quiere recuperar el coste en unas condiciones justas y no perder dinero del servicio de depuración de Ferrol, de modo que los usuarios no tengan que pagar más”.



Las discrepancias en cuanto a los porcentajes de pago de la depuración –70-30% actualmente– se mantienen y no parece que ninguno de los dos Concellos quiera dar su brazo a torcer. De hecho, Mato ya auguró que en la instalación de los nuevos caudalímetros podría haber de nuevo diferencias, al matizar que “hay acuerdo en el proyecto, que financiaremos al 50% pero en la instalación se dejaron ver ya en la comisión algunas discrepancias entre los Ayuntamientos”.



Además, el regidor ferrolano solicitó a Acuaes la redacción de una memoria para poder incorporar este proyecto de colocación de medidores de caudal en el plan de recuperación, dentro del apartado de digitalización, al tratarse de un proyecto que pretende instaurar un sistema de disposición de datos telemáticos para tratar de minimizar los consumos de agua y que podría encajar perfectamente en la filosofía se estos fondos.



Así las cosas, el alcalde indicó que “quedamos pendientes de esa memoria y de este modo incluso el importe que tenemos que pagar los ayuntamientos al 50% pueda ser abonado por estos fondos”.