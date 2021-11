Últimas noticias

España mandará al espacio –el año que viene – su primer cohete: El Miura primero, nos anuncia El País lleno de alegría. Vale y aquí nos dicen que se multiplicará el número de vuelos desde nuestro querido aeropuerto con permiso de la niebla.



A nosotros no nos sorprenden o es que no recuerdan que el grupo Zapato Veloz ya nos dijo “que había un gallego en la luna – gallego de Ferrol –que por allí andaba enseñando a tocar las maracas a las mozas de por allí y pedirle que votaran a Fraga…



A un servidor, y a ustedes seguro que también, nos haría más ilusión que el AVE, de una puñetera vez fuera un tren de alta velocidad de verdad y que las conexiones entre nuestra geografía –A Coruña y Ferrol, por ejemplo– fueran más fluidas y que no hubiera tantas estaciones cerradas a lo largo de nuestra geografía.



Pero a todas estas noticias hay que añadir la noticia que lleno páginas y comentarios en nuestros medios: la unión de Yolanda Díaz, Mónica Oltra, Ada Colau, Mónica García y Fátima Hamed Hossain para hablarnos de otras políticas desde los liderazgos femeninos. Lo han dicho muy claro: se necesita un proyecto de país por encima de guerras partidistas.



Yolanda Díaz, nuestra paisana de Ferrol, ya lo dejó escrito: “acabada la guerra, fueron ellas las que levantaron ciudades entre los escombros dentro de un paisaje desolador”



Ia valenciana Mónica Oltra pide repensar la política sobre problemas cotidianos que interesan a todos sea cual sea su modelo: la educación, la sanidad, la igualdad….



Por su parte Ada Colau dijo que esa iniciativa de unas mujeres no era para competir sino para aportar como hicieron en otros tiempos, más duros y más difíciles otras generaciones.



Son buenas noticias que merecen el apoyo de la ciudadanía, de las instituciones y de los políticos. Y es que además de los grandes problemas que afectan a todos –el cambio climático por ejemplo– hay otros de más fácil solución pero más urgentes y que se resumen en las grandes promesas del republicanismo: igualdad, fraternidad, solidaridad.



Es un buen programa para apuntarse.