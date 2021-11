Francisco Barea: “No hay que centrarse en qué pasó con el carbón, sino suplir esos millones de toneladas con algo más”

El pasado 17 de septiembre, Francisco Barea abandonaba su posición como director del Instituto de Estudios del Territorio para incorporarse a la presidencia de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. Ahora, tras casi dos meses en el cargo, analizamos con este ingeniero de Caminos, Canales y Puertos el futuro a medio y largo plazo de las dársenas de la ciudad naval.





¿Cómo ve usted la situación actual del puerto de Ferrol?

La verdad es que la veo bien, aunque tiene sus cosillas que hay que intentar solucionar. La veo con muchísima proyección, con muchísimo futuro, mucho potencial... Y el objetivo es desarrollarlo para muchas cosas que tenemos que lograr. Veo que tenemos buena base, un personal muy bueno, unos grandes técnicos... Así que tenemos que llegar a los objetivos que nos habíamos marcado.





¿Cuáles serían esos objetivos a medio y a largo plazo?

El prioritario de todos es tener certezas en la fecha de finalización del tren. Después hay otros dos o tres objetivos importantes como son la captación de tráficos; por un lado las mercancías y por otro los cruceros. Hay que captar y aumentar esos dos tráficos. Y un tercer objetivo importante que tenemos es la apertura del puerto a la ciudadanía, su unión con la ciudad. Que el puerto vuelva a ser para los ciudadanos. Que puedan usarlo, que lo puedan disfrutar más de lo que creo que se está haciendo en la actualidad.





¿Qué fortalezas y debilidades diría que tiene el puerto de Ferrol?

Yo creo que tiene muchas fortalezas, a nivel estructural, a nivel de personal, que tiene una plantilla muy buena, tenemos unas instalaciones muy buenas, que en el momento en el que se completen con el tren serán unas instalaciones extraordinarias a nivel de comunicación, que es la base primordial y prioritaria que debe tener un puerto para darle vida a las empresas. En cuanto a carencias, creo que posiblemente no se haya desarrollado tanto la actividad. Hemos pasado un período malo, quizás marcado un poco por el covid estos últimos años, pero creo que hay que apostar muy fuerte por potenciar lo que ya tenemos. Como ya he dicho, tenemos una base extraordinaria sobre todo en temas de infraestructuras y vías de comunicación; la situación geográfica de Ferrol para ciertos tráficos es extraordinaria y creo que esa es la clave,





Durante los últimos meses se han registrado grandes resultados, pero están siendo lastrados por el carbón ¿Cómo se puede revertir la situación?

Lo que tenemos claro es que el carbón ha supuesto un agujero grande en los tráficos. Eso hay que suplirlo de alguna manera con el tráfico que sea. No hay que centrarse ni estar siempre pensando en qué pasó con el carbón. Hay que suplir esos cuatro o cinco millones de toneladas anuales con algo más. En eso estamos y una de nuestras prioridades es la captación de nuevos tráficos que suplan ese agujero. Tenemos que intentar recuperar las cifras de 2018 y 2019, que para el puerto fueron cifras muy importantes y tenemos que llegar a eso. Ahora nos está ayudando muchísimo el GNL; hay que seguir apostando por él y que siga creciendo.





¿Es significativa la caída en alumina y bauxita por la crisis de Alcoa San Cibrao?

Es minoritario, no tan importante como el gran vacío que nos deja el carbón, pero obviamente cualquier tráfico que tengamos a menos, lógicamente hay que intentar recuperarlo, sea del mismo o buscando otro alternativo. Pero aquí el mayor problema que hemos tenido ha sido el tema de Endesa, que nos ha eliminado un volumen muy

importante de tráfico.





Una de las grandes apuestas de sus antecesores fueron los contenedores ¿Qué pasos se podrían dar en esa dirección?

La apuesta por los contenedores, que ya habían hecho mis antecesores, es clave. De hecho, la proyección del tren es en base a eso. En el momento en el que tengamos el tren la idea es que los contenedores sean una de las principales bases del comercio que pueda tener el puerto ferrolano. Una vez más, todo depende de la llegada del tren, pero la apuesta por la terminal de contenedores es total.





Su predecesor se mostró abierto a la separación de la Autoridad Portuaria ¿Cuál es su postura?

Quiero que quede claro que no estoy por la labor de que se separen las dos Autoridades Portuarias. La Autoridad Portuaria del norte de Galicia es la de Ferrol-San Cibrao. Por lo tanto no va a haber un debate sobre esto porque mi apuesta es que la Autoridad Portuaria del norte de Galicia siga siendo Ferrol-San Cibrao. No existe nada que mejore con la división. Debemos trabajar juntos y que continúe habiendo una sola Autoridad Portuaria.





Como ya ha señalado, otra de las grandes apuestas de la Autoridad son los cruceros ¿Cree que la ciudad está preparada para esta clase de turismo?

Nosotros desde el puerto vamos a apostar fuertemente por los cruceros porque es una manera de generar turismo y que exista un retorno a la ciudad, pero también porque genera empleo porque siempre habrá quien viva de lo que los cruceros repercuten. Nosotros lo vamos a mejorar para la entrada de cruceros, pero también es verdad que la ciudad tiene que aportar en esto y tiene que haber un cambio de tendencia o mentalidad en cuanto a que es muy importante que recibamos turistas por medio de cruceros. Todo esto tiene que repercutir en una mejora económica de Ferrol y sus alrededores. Por parte del puerto hay una apuesta clara por esto y debería haberla también por parte de la ciudad.