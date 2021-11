Pontedeume y Narón se quedan sin nuevos triunfos

Ni Dispesan Café Pontedeume ni Narón Ferrolterra pudieron aumentar su casillero de triunfos en la quinta jornada liguera, si bien tanto eumeses como naroneses estuvieron cerca de conseguir este objetivo.



En el caso de la formación eumesa, la contundente derrota ante un rival directo como el Tui en A Casqueira (29-40) llegó propiciada por una serie de decisiones arbitrales que los eumeses todavía no entienden a día de hoy. Y es que el grupo dirigido por José Deus comenzó muy bien el encuentro en su pista, marchándose con cómodas ventajas en el marcador en lo que parecía podía ser la tercera victoria de los locales. No obstante, coincidiendo con un bajón en el juego eumés, fue cuando las decisiones del colegiado comenzaron a influir tanto en el juego local como en el estado de ánimo de sus integrantes, marchándose al descanso 10-19. En la segunda parte, la tónica arbitral siguió siendo prácticamente la misma, aunque en determinados momentos en los que los eumeses tuvieron ocasión de volver a engancharse al partido no pudieron, dejándose ir finalmente en un partido en el que, en otras circunstancias, habrían podido pelear por el triunfo, si bien las siete exclusiones sufridas y las dos descalificaciones fueron clave.



Por su parte, el Balonmano Narón Ferrolterra cedió por un ajustado 27-25 en A Gándara. Los de Rubén Fernández pagaron con dos puntos las numerosas bajas con las que contaron para esta contienda. En un encuentro muy igualado, con alternancias en el marcador, el ataque naronés se mostró mejor, si bien todavía con muchos fallos en el lanzamiento, que en otras ocasiones, a pesar de las bajas en su primera línea, destacando sus extremos. Con el 13-12 al descanso, el Pabellón consiguió una pequeña renta en la segunda mitad que los locales recortaron para ponerse a un gol a falta de 20 segundos. Sin embargo, una dudosa acción por parte del Pabellón terminó con un tanto en contra y con los locales sin tiempo para la remontada.



Porriño y Seis do Nadal serán los rivales de Pontedeume y Narón este fin de semana.