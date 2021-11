Cedeira presenta tres proyectos al programa europeo de energía limpia

El Concello de Cedeira ha presentado tres proyectos al programa DUS 5000 que el Gobierno central desarrollará con fondos Next Generation para impulsar el uso de energía limpia en el entorno rural. Las iniciativas presentadas dirigidas a la implantación de la energía solar –coste del proyecto 286.532,84 euros–, a la conversión del Auditorio Municipal en un edificio energéticamente sostenible – 643.101,25 euros– y al impulso de la peatonalización para una movilidad no contaminante –1.377.790,47 euros–.



La primera de ellas podría recibir ayudas por valor de un 71% del presupuesto, mientras que las otras dos son susceptibles de recibir el 100% de la financiación. En total, las tres iniciativas suman un presupuesto conjunto de más de 2,3 millones de euros.



“Queremos recoñecer a dedicación e o empeño destas persoas, e tamén da concelleira Carmela Prieto, que estivo con elas, porque estiveron ao pé do ordenador horas e horas ata que lograron rexistrar as solicitudes de Cedeira”, comentó el alcalde, Pablo Moreda, en relación a la larga espera que el personal municipal tuvo que soportar a la hora de tramitar las solicitudes debido al colapso de la plataforma telemática del Gobierno.



Sobre los proyectos, Moreda destacó que se trata de iniciativas “das que cambian un municipio”, dirigidas todas a “acelerar o paso na transición ecolóxica e situar a Cedeira na vangarda da eficiencia enerxética”. l