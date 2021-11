El servicio de limpieza y recogida de basura, más cerca de su regularización

Siete años después de que venciese el contrato de limpieza y recogida de residuos en la ciudad todavía no ha salido a licitación un nuevo contrato. Las prórrogas han dejado paso a reconocimientos extrajudiciales de crédito a los que el ejecutivo de Ángel Mato quiere poner fin con la contratación del servicio, el de mayor cuantía de todos los que presta, de forma externalizada, el Concello.



Ahora se ha dado un paso más que puede ser definitivo para que el pleno comience a tomar decisiones sobre este servicio. Así las cosas, el Concello solicitó en su momento a cinco operadores económicos la estructura de costes del servicio municipal de limpieza viaria y recogida de residuos. Ahora, se ha presentado ya esta estructura de costes basada en el estudio económico realizado por el Concello, ajustado a la idiosincrasia real del servicio.



Este contenido se tomará como referencia del régimen de revisión de precios que figurará en los pliegos que regirán el futuro contrato. En los costes se contempla que un 58,42% estará destinado al personal, mientras que los gastos de mantenimiento de vehículos, maquinaria y combustible ocuparía el 17,78% de los costes generados en el contra to.



Ahora, se abre un plazo de 20 días de trámite de información pública durante los que los interesados en el expediente podrán formular las alegaciones que consideren pertinentes.



Esta estructura de costes se incorporará al pliego de condiciones del contrato, ya elaborado, de modo que el procedimiento esté prácticamente listo, Sería entonces cuando se podría presentar al pleno de la corporación, que dada la elevada cuantía del contrato funciona como órgano de contratación, para aprobar o rechazar el expediente de licitación. Si este sale adelante, se podría iniciar la contratación del servicio y posterior adjudicación, que también correspondería al pleno.



El coste del servicio para las arcas municipales no se ha hecho público todavía, si bien es el más alto de todos los que gestiona el Concello y está pendiente desde diciembre de 2014, cuando concluyó el contrato principal, que ahora se presta a través de continuas aprobaciones de facturas en los plenos.