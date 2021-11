Títulos para Santos, Negrete y Cedeira en el Autonómico

El inicio de campaña de campo a través no pudo ser mucho más fructífero para los representantes locales que el pasado fin de semana tomaron parte en el Campeonato Gallego de campo a través de Pontevedra, tanto en categoría sub 16 como en sub 18. Así, los atletas del Natación Cedeira Muebles García y del Ría Ferrol regresaron con tres metales merced a su buena actuación en el circuito de las Illas das Esculturas, en Pontevedra, siendo, además, todas ellas de oro.





Fue en la carrera sub 16 masculina en la que la delegación local contó con un mayor protagonismo, puesto que los atletas de la comarca consiguieron tanto el título individual como el de clubes. El ganador de la carrera pontevedresa fue el integrante el Ría Ferrol Ricardo Negrete, recorriendo los casi tres kilómetros en 8:53 minutos, en un final de prueba igualadísimo, pues solo un segundo separó al departamental del segundo y tercer clasificado –Teo de Frutos y Sergio Quintás–. Un podio que también estuvo al alcance de la mano del cedeirés Damián Suárez, con tres segundos más en su cronómetro que Negrete. El vigente subcampeón de España de acuatlón fue el que encabezó el equipo de la villa que consiguió el título autonómico, merced a su cuarto lugar. Lucas García terminó también en el “top 10”, siendo séptimo, mientras que Lucas Riola y Diego González firmaron la decimotercera y decimonovena plaza. Rozando este podio se quedaron el Ría, siendo cuartos, con, además de Negrete, Joel Novoa, Adrián Rivadulla y Diego Sánchez en los lugares 20, 21 y 25.





Además

En la competición femenina autonómica, el título individual llegó también gracias a otra de las integrantes del club departamental.





Así, en el trazado sub 18, Carolina Santos fue la más rápida, con una renta de doce segundos sobre su inmediata perseguidora, Marcela Morgado –Ourense–, en una carrera en la que sus compañeras Aroa Prieto y Alicia Barreiro firmaron la decimocuarta y la vigésio novena posición, respectivamente, entre las casi 70 competidoras que tomaron parte en esta edad.





En este mismo grupo tomó parte la representante del Atletismo Fene Lucía Piñón, cruzando la línea de meta en la decimonovena posición.