Disputas partidarias

José Manuel Rey cre estar máis preto de volver á alcaldía, máis se hai disputas entre os progresistas. Sabe que sería o principal beneficiado dunha “fronte de esquerdas” contra o partido socialista. Por iso, é tan importante que este e Ferrol en Común retomen o diálogo para aprobar o crédito, que debe servir para ir desenvolvendo os orzamentos municipais, que co BNG aprobaron.





Bloquear a súa execución porque “ía lento” non é un argumento válido, nin tampouco a pretensión do PP de atrasar o reloxo para, cando toque, ser eles quen “inauguren” a gran transformación que Ferrol necesita. No progresismo debe primar a colaboración. Hai moito tempo que as súas diferenzas é produto só das súas tradicións. Neste tempos, o “renegado” Kautsky e a vía institucional marcan a liña do conxunto das esquerdas na política xeral, e máis no ámbito municipal, que trata por riba de todo “do socialismo das pequenas cousas”.