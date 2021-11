A veces hay que pasar por el aro

A ese PSOE abanderado del diálogo y la negociación no le ha hecho mucha gracia la reunión de presidentes de comunidades liderada por Alberto Núñez Feijóo para abordar la financiación autonómica, pero no le queda más remedio que pasar por el aro e intentar adelantarse a la presumible imagen de enfrentamiento interno. Así que a dos semanas de la cita dice que el partido entiende que la cuestión no es ideológica, sino territorial y da su bendición a sus barones para que la traten con los del PP. Ya veremos qué hace cuando los de uno y otro color formen frente contra el Gobierno. FOTO: Feijóo unirá a los barones | EFE