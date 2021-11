El PP denuncia la falta de coordinación de las mesas para el Plan de Igualdad

La concejala popular Elvira Miramontes ha denunciado lo que considera una descoordinación por parte del gobierno local en la convocatoria de las mesas para la redacción del Plan Municipal de Igualdad. Se refiere a las mesas propias del concello (los foros abiertos a la ciudadanía comenzarán la semana próxima). Explica Miramontes que la primera, de las áreas de Empleo, Cultura y Participación, no se llegó a celebrar por falta de quorum. “Solo acudió el representante del grupo popular”, indicó ayer la edila.



La segunda, centrada en las áreas de Juventud, Deportes y Urbanismo, se celebró aunque con poca participación y “nuevamente, nadie del gobierno”. En la tercera mesa, este jueves, de Educación, Benestar Social y Violencia de Género, “sí hubo participación” y las representantes populares, como en la mesa anterior, hicieron aportaciones “que esperamos sean tenidas en cuenta”.



La situación, para Elvira Miramontes, es “surrealista”, puesto que “el gobierno, que es el que convoca, no comparece”. Opina la concejala que, a pesar de la anunciada pretensión de crear espacios de debate y de reflexión para la elaboración de un plan transversal, “el gobierno no se implica, demostrando que el área de Igualdad tiene cero importancia para Mato”.



Piden una rectificación de esta forma de actuar y que el alcalde le dé al área de Igualdad “el sitio y el espacio que debe ocupar, ya que este proyecto es de todos y todas las ferrolanas”.



Pictogramas



Las críticas en materia social de Miramontes no son las únicas, ya que esta misma semana, tanto la concejala Rosa Martínez como la portavoz adjunta, Martina Aneiros, denunciaron la falta de cumplimiento de una moción plenaria en la que se instaba a avanzar en la señalización para personas con discapacidad cognitiva



Se trata, explican, de colocar pictogramas en edificios e instalaciones municipales, así como en pasos de peatones, para mejorar la seguridad vial. El texto fue aprobado en marzo.



Acusan al gobierno local de "falta de sensiblidad con las personas con discapacidad".