Narón saca a licitación por casi 600.000 euros el contrato de mantenimiento vial

El Concello de Narón tiene abierto el proceso de licitación del contrato del servicio de mantenimiento de servicios y seguridad vial por valor de 597.427 euros. “Con cargo a este contrato levaranse a cabo traballos de pavimentación e repavimentación de viais, uns labores para os que a empresa que finalmente resulte adxudicataria disporá dun prazo de execución de seis meses”, explicó la alcaldesa, Marián Ferreiro. Las empresas interesadas en presentar sus ofertas deberán hacerlo hasta el 12 de noviembre a las 15.00 horas y pueden consultar el pliego de condiciones técnicas y administrativas a través de la Plataforma de Contratación do Sector Público.





Se actuará sobre caminos y vías municipales de las parroquias de Freixeiro, Xuvia,

O Alto y Gándara





Los viales sobre los que se prevén las actuaciones de acondicionamiento están situados en las parroquias de Xuvia, Piñeiros, Freixeiro, Alto do Castiñeiro y A Gándara y fueron seleccionados, como avanzó la regidora, “en función do deterioro que sofren debido ás inclemencias do tempo e tamén á densidade de tráfico rodado que se rexistra nos mesmos”.



En función del estado que presente cada una de las vías incluidas en el contrato, será la empresa adjudicataria la que propondrá la actuación a acometer con el fin de mantener el vial en las mejores condiciones posibles. La alcaldesa apuntó que se trata de un plan de inversiones municipal que no se centra únicamente en el pavimento, sino que también contempla trabajos encaminados a la mejora de instalaciones deterioradas y aceras.