El convenio entre Concello y SGHN permite mostrar a toda Galicia los fondos del museo

El alcalde, Ángel Mato, y el delegado de la SGHN en Ferrol, Xan Rodríguez Silvar, firmaron ayer un nuevo compromiso de colaboración entre ambas partes para la divulgación de la actividad del museo de historia natural a toda Galicia. También participó en el acto la edil de Medio Ambiente, Ana Lamas.



El regidor local destacó el papel de la entidad desde hace décadas “na divulgación dos valores medioambientais” y recordó que el museo se encuentra en Ferrol “por decisión dos propios asociados”.



Por su parte, Rodríguez Silvar destacó que el convenio rubricado ayer supone “ofrecerlle a toda Galicia, non só á cidade, unha colección absolutamente singular”



El acuerdo supone una aportación municipal del Concello por una cuantía de 32.500 euros e incluye la financiación, entre otros objetivos, de actividades dirigidas a escolares, visitas guiadas al museo, cursos y talleres, la divulgación de información medioambiental, la organización de exposiciones temporales sobre naturaleza y medio ambiente, la edición de publicaciones científicas y didácticas, así como la conservación de os fondos del Museo y el mantenimiento de un punto de protección da fauna.









Charla sobre aves marinas





La actividad de la delegación ferrolana de la Sociedade Galega de Historia Natural no cesa y mañana mismo está previsto que las instalaciones del Museo de Historia Natural de la plaza de Canido acojan la celebración de una charla divulgativa, a las 19.30 horas, sobre “As veciñas do mar e do ceo. As aves mariñas do Golfo Ártabro”. Se trata de una acción cofinanciada por la FEMP.