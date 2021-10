El Basketmi inicia un nuevo campeonato con un claro triunfo

ABECONSA BASKETMI 79 - 58 UNES FC BARCELONA





Empezó un nuevo campeonato para el Abeconsa Basketmi Ferrol. En él, formando parte del grupo B de Primera, tiene el objetivo de acabar entre los tres primeros para meterse en el cuadro en el que seis escuadras se jugarán, en una liga a doble vuelta, la única plaza que hay de ascenso directo a División de Honor. Si no, al menos tratará de acabar en la segunda plaza para disputar la promoción ante el penúltimo de la máxima categoría, de la que el vencedor jugará en la elite.



Aún con el recuerdo de haber sido la pasada temporada el mejor de Primera División, aunque por motivos económicos no pudo ascender, y con una plantilla casi idéntica a la de entonces, el Abeconsa Basketmi empezó su partido ante el Unes FC Barcelona marcando distancias. De hecho, el elevado porcentaja de acierto que tuvo en el primer cuarto hizo que su ventaja se fuese por encima de los diez puntos.









Clave





Poco a poco, el ritmo anotador de la escuadra de la ciudad naval empezó a descender poco a poco y el rival lo aprovechó para irse acercando en el marcador. No llegó nunca a tomar la delentera, pero al menos sí se situó a una distancia que le permitió entrar en el último parcial con opciones de disputarle la victoria al adversario a poco que este bajase su rival.



Pero eso no solo no pasó, sino que el Unes FC Barcelona se quedó bloqueado en ataque –solo fue capaz de anotar cuatro puntos en los últimos ocho minutos–. Enfrente, el cuadro ferrolano volvió a ver aro con facilidad para aumentar una distancia que al final fue de más de veinte puntos. l