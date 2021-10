El Somozas sabe sufrir para conseguir otros tres puntos

Viveiro 0-1 Somozas





Sigue el Somozas en lo más alto de la clasificación del grupo 1 gracias a la victoria con la que ayer resolvió su visita al Viveiro. Fue un triunfo que conllevó importantes dosis de sufrimiento en el tramo final del partido, pero que confirma la solidez del cuadro verdiblanco. De ahí que ya esté en el lugar en el que pretende seguir al final de la liga para subir.





No tuvo que discutir el Somozas con su rival quién dominaba la posesión de la pelota, ya que el Viveiro se la cedió. Lo que no le permitió, sin embargo, fue llegar cerca de su portería, sino que las ocasiones de gol que tuvo se limitaron a un par de disparos lejanos que se marcharon desviados y a un golpe franco botado por Pablo Rey que no encontró rematador después de que la pelota quedase muerta en el área.





Al menos, el cuadro verdiblanco acabó la primera parte sin que su adversario le crease peligro más que a través de llegadas por su banda izquierda que no tuvieron más resultado que forzar algunos saques de esquina. De todas maneras, el Somozas fue el que controló con claridad el encuentro.





Ventaja

Fue al poco de empezar la segunda parte cuando la escuadra entrenada por Marco Roca encontró el gol gracias al acierto de Cañi, que resolvió con un tiro a la escuadra un robo a la salida del rival. Era el tanto que ponía las cosas de cara para los visitantes que, sin embargo, vieron cómo el Viveiro daba un paso adelante en su planteamiento en busca del empate, mientras que el Somozas se echaba algo atrás.





Entró entonces el encuentro en una fase en la que el cuadro local trataba de encerrar a su rival, pero en realidad este encontraba espacios para sentenciar el partido a la contra. Fue esta la manera en la que el Somoza estuvo a punto de lograr el segundo tanto, con dos ocasiones de Cañi y otra de Aldán Noval, pero el marcador no llegó a moverse.





De ahí que el Viveiro radicalizarse su apuesta ofensiva en los últimos minutos de partido y encerrase al Somozas en su área a través del juego directo. Fue esta la manera que tuvo la escuadra de A Mariña de buscar el empate, aunque su rival se defendió con orden. El peligro llegó incluso hasta en la prolongación, con un cabezazo de Dani que estuvo a punto de ser gol, pero los tres puntos se fueron para As Somozas.