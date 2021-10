Finaliza el juicio de la candidata a las plazas júnior de Navantia que fue excluida por “exceso de madurez”

El magistrado titular de la sala de lo Social número 2 del Juzgado de Ferrol ha dejado visto para sentencia el proceso que enfrentaba al grupo Navantia con una aspirante a la convocatoria de plazas júnior de 2019 que, pese a cumplir con los requisitos, fue excluida por “exceso de madurez” y “exceso de conocimiento”. La candidata, con menos de tres años de experiencia, quedó entre los trece aspirantes con mejores resultados en las pruebas de ingreso para una convocatoria de 42 plazas a la que se presentaron más de un centenar de personas.





El juicio, celebrado poco después del mediodía de ayer tras un primer aplazamiento el pasado mes de marzo, se alargó hasta las dos horas. Por una parte, los abogados del grupo naval público admitieron que la candidata realmente había sobresalido en las pruebas, pero que, pese a entrar en el rango de experiencia laboral de la categoría júnior –menos de tres años–, tenía “cualidades” que correspondían a un profesional sénior. Irónicamente, ambos criterios –los años de experiencia y las mencionadas cualidades– se excluyen mutuamente, una situación que ha sostenido la defensa de la candidata. La representación de la denunciante apuntó durante la vista que “unas plazas son excluyentes de las otras” y que, por tanto, estos criterios resultaban “incompatibles”. De hecho, la propia empresa validó su candidatura y le permitió realizar la prueba de dinámicas de grupo al cumplir con el perfil.





Por su parte, la propia Navantia ha sostenido a raíz del juicio que los procesos de selección para los astilleros se realizan “conforme a un Plan de Empleo y unas bases pactadas con la parte social” y que no puede “vulnerar las bases del proceso de selección (...) ni actuar de manera contraria a lo recogido en el Plan Estratégico ni los principios que deben regir el acceso al empleo público”.





Protesta

En paralelo a la celebración de la vista, cerca de una docena de delegados de la central CGT de Navantia realizaron una protesta a las puertas del edificio judicial en apoyo a la candidata.





El secretario de la sección sindical, Xaquín García, calificó la situación de “inaudita” y de “una discriminación clarísima e intolerable”. “A rapaza fixo o que dende a CGT entendemos que deben facer todos os traballadores, que é pelexar (...) pero isto demostra cal é a auténtica cara e a auténtica actitude da Dirección de Navantia”, aseveró García Sinde, acusando, además, al grupo público de “seguir coas arbitrariedades de toda a vida”. Del mismo modo, tras la celebración del juicio, el secretario criticó que “os dous grupos son incompatibles, ou estás nun ou estás no outro, pero non podes ser júnior e sénior á vez”, recordando, además, que la candidata también se presentó al proceso sénior, del que fue excluida por no tener la experiencia laboral.