El coworking de A Capela entra en funcionamiento con trece proyectos

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, visitó ayer el coworking de A Capela, incluido en la Rede de Espazos de Traballo Colaborativo del ente provincial y que actualmente alberga trece proyectos empresariales. “Iniciamos a andaina dun novo centro de coworking provincial co que desde a Deputación, xunto co Concello da Capela, buscamos ofrecer novas oportunidades á mocidade e reactivar a economía e o emprego no rural para evitar o despoboamento a través da creación de novos postos de traballo”, señaló González Formoso.





El presidente provincial felicitó al Concello y al equipo de gestión “pola rápida dinamización deste espazo que se abriu ao público o pasado 4 de outubro e que na actualidade conta xa con 13 proxectos empresariais”. Las instalaciones situadas en el primer piso del antiguo centro de salud de As Neves cuentan con una superficie de cerca de 180 metros cuadrados y capacidad para acoger hasta once personas emprendedoras. La Diputación y el Concello sumaron fuerzas para acondicionar este espacio a través de actuaciones de renovación que contaron con una inversión de 75.000 euros, de los que el 80% fueron aportados por el ente provincial.





La zona de trabajo se divide en tres oficinas modulares con mesas, sillas, armarios, enchufes y tomas de conexión de banda ancha, además de un espacio de trabajo conjunto con ocho puestos y una sala de reuniones. Las instalaciones albergan proyectos vinculados a la organización de eventos, experiencias turísticas en el Eume, reparación y custodia de las caravanas, ocio y cuidado infantil, hasta negocios de asesoramiento financiero, construcción de viviendas sostenibles y eficiencia energética.