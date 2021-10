Cristóbal Parralo: “Trabajando así, los resultados no van a tardar en llegar”

Que el Tudelano haya cambiado recientemente de entrenador –Carlos Pérez Salvachúa ocupará el puesto del cesado Javier Olaizola– hará que se presente al partido que mañana lo enfrenta al Racing más motivado. “Es un escenario diferente: los menos habituales querrán agradar para tener opciones; los que estaban jugando no querrán perder su situación”, explica Cristóbal Parralo. El preparador del equipo ferrolano, sin embargo, no quiere darle a esta circunstancia más relevancia de la necesaria, porque recuerda que “lo más importante es lo que hagamos nosotros sobre el terreno de juego. Y si trabajamos como lo estamos haciendo, los resultados no tardarán en llegar”



“Lo que más me preocupa es mi equipo, que sea capaz de ser sólido, que compita bien y que tenga las ideas claras de cómo quiere jugar el partido”, explica el entrenador racinguista. Y eso pasa, a su juicio, por una mejora individual y colectiva. “Teniendo clara la idea de juego como la tenemos, de lo que se trata es de ejecutar bien”, recuerda Parralo. Por eso apuesta por dar un paso más para que la mejoría que se ve en el juego se traduzca en puntos. “Hay cosas que hemos mejorado, pero hay cosas que faltan por mejorar. En ello estamos insistiendo en los entrenamientos y estoy convencido, no tengo ninguna duda, de que el equipo va a ir hacia arriba”.



Al menos, lo que sí tiene claro el preparador es que “la actitud de los jugadores es fantástica y, a partir de ahí, estoy convencido de que vamos a encontrar ese equilibrio que queremos tener en el equipo”. En ese sentido, Parralo apunta que “ellos no se sienten inferiores a los rivales contra los que compiten. Y cuando eso pasa, el jugador ve que al final son los detalles los que marcan que sumes o no los puntos”.









Rival





Es lo que el Racing intentará hacer frente al Tudelano, una escuadra de la que el preparador no se fía a pesar de su situación en la tabla clasificatoria. “Es verdad que no ha empezado bien, pero podría tener muchísimos más puntos de los que tiene en ese momento en la tabla clasificatoria”, asegura. De ahí que lo considera como un buen equipo, como todos los que hay en la categoría, sobre todo porque cree que “compite muy bien y tiene muy buenos jugadores”.



Por eso, y por las circunstancias que rodean al partido, Parralo espera que el encuentro de mañana en el Ciudad de Tudela tenga un marcado carácter físico. “Lo que prevemos es que el rival vaya a meter una dosis extra de agresividad y de intensidad”, vaticina el preparador. De ahí que recuerde que “para sacar algo positivo en Tudela, como mínimo tendremos que igualar lo que aporten ellos”. Será la manera de que el Tudelano no sume su primera victoria del campeonato.