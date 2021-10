Denunciadas 16 personas por realizar botellones en Ferrol durante este fin de semana

La Policía Local de Ferrol ha denunciado a 16 personas por consumir alcohol en la vía pública, a cinco por no utilizar mascarilla pese a la imposibilidad de mantener la distancia de seguridad y a otra por portar un arma blanca durante este fin de semana, cuando se inició el puente del Pilar.





En concreto, estas infracciones se detectaron en el marco de labores de vigilancia realizadas por patrullas, que también denunciaron a dos personas por orinar en la calle y a cuatro por portar o consumir sustancias estupefacientes en espacios públicos.





La Policía Local también lleva a cabo controles en locales de ocio nocturno durante las noches de los viernes y sábados desde hace dos semanas, después de que la Consellería de Sanidade aprobase una nueva orden por la que se publicó el plan para este sector.





De este modo, los agentes inspeccionaron 13 establecimientos en los que detectaron 32 infracciones. Así, en varios de estos locales se constataron incumplimientos relacionados con la carencia de una licencia o información sobre el aforo a la vista, en dos no estaba activado el medidor de CO2 y otro contaba con empleados sin mascarilla. Además, en cuatro casos se cursaron denuncias por falta de control del uso de este material de protección por parte de clientes o trabajadores.





También se detectó un local que no realizaba el control covid de acceso o carecía de registro de clientes y se comprobó que siete no indicaban de forma clara la distancia interpersonal. Además, dos no disponían de dispensadores de gel hidroalcohólico, tres no tenían un seguro de responsabilidad civil y otros tres no contaban con controlador de accesos.





SEGURIDAD VIAL

Por otra parte, durante el mismo fin de semana, un total de diez conductores fueron imputados por delitos contra la seguridad vial. De ellos, siete presentaron tasas de alcohol en sangre superiores a 0,6 mg/l en aire espirado, dos fueron interceptados al volante pese a carecer de permiso de conducción y uno dio positivo en una prueba de alcoholemia tras haber estado implicado en un accidente de tráfico.





Asimismo, otros ocho conductores fueron denunciados administrativamente, cuatro de ellos por haber consumido drogas y otros cuatro por presentar tasas de alcoholemia superiores a 0,25 mg/l.