Esto no nos lo habían enseñado

Nosotros que pensábamos que ya lo sabíamos todo sobre fútbol y nos dejan boquiabiertos con el gol legal de Mbappé ante España en lo que a todos nos parecía un clamoroso fuera de juego. No, si al final vamos a tener que leernos el reglamento. Nosotros, los entrenadores y los jugadores. Porque a ningún defensa le da tiempo en plena carrera a analizar, primero, si el rival está o no adelantado a la línea de la zaga y segundo, si dicho rival va a interferir o no en el juego. Más le vale correr a cortar la jugada si no quiere arriesgarse a un gol y, de paso, ganarse una bronca. Eso es así de toda la vida.