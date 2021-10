Gota a gota para O Parrulo

Real Betis B 4-4 O Parrulo Ferrol





Hélder, Alberto y Domingos tuvieron en los últimos segundos, con juego de cinco, tres claras ocasiones con las que el grupo de O Parrulo Ferrol podría haber firmado el triunfo en el igualado duelo disputado en la mañana de ayer en Amate. Si bien, el marcador se quedó en un empate que refleja el parejo nivel desplegado por locales y visitantes, aunque insuficiente para un O Parrulo que busca escapar de la zona media baja.





El Betis comenzó muy fuerte, encerrando a los de Vigo en su campo y contando con, en solo los primeros dos minutos, cuatro córners, un acoso que en esta ocasión no dio sus frutos, perdonando unas dianas que, sin embargo, no hizo O Parrulo. Los visitantes, menos vistosos en ataque en este inicio, sin embargo, fueron los que abrieron el marcador con una gran jugada iniciada por Santi hacia Adri, realizando el internacional un pase perfecto a Kevin Chis, que estaba donde tenía que estar para el 0-1.





Con el control cambiando continuamente, Cendán restableció la igualada pocos minutos después, en un tanto prácticamente calcado al realizado por los ferrolanos. Con el Betis más cómodo tras esta diana –si bien O Parrulo seguía incomodando, por ejemplo, con un potentísimo tiro del meta Gozi y otro de Adri–, un error defensivo ferrolano sirvió a los sevillanos para colocarse por delante de la mano de un Povea que sería una auténtica pesadilla para los de Vigo. Al igual que antes, pronto se volvió a la igualada, ya que solo un minuto tardó el grupo ferrolano en firmar el 2-2 con tanto de Borja, solo en el segundo palo. Una jugada a la que siguió el que podría haber sido el tercero ferrolano pero que, sin embargo, fue el tercero bético, con un rapidísimo Álvaro marcando en una jugada personal, terminando con el 3-2 la primera mitad.





En un baile de “golpes”, O Parrulo no dejó respirar al Betis, firmando el 3-3 en la primera jugada del segundo tiempo gracias a Alberto. Con muchas ocasiones por parte de ambos grupos, fue el local Guido el que, sin marca y aprovechando un error en la salida de Gozi, adelantada de nuevo a los suyos en el minuto 27. O Parrulo vivió unos minutos en los que no encontraba huecos, si bien sí que lo hizo para el 4-4 de Kevin Chis de tacón tras un nuevo pase de Adri en el minuto 36. O Parrulo no pudo aprovechar ni de la superioridad numérica por expulsión de Charly al ver la segunda amarilla ni de las claras ocasiones citadas al inicio cuando daban sus últimos golpes por el triunfo con juego de cinco. Un empate que coloca a O Parrulo decimotercero.