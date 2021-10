Un timo das eléctricas

A comercialización da enerxía eléctrica presenta unha morea de irregularidades que ten “ao persoal” nunha situación permanente de “cabreo hispánico” e máis aínda se o cabreo é “galaico”. Porque Galicia produce moita máis enerxía da que consume e a pagamos igual ou máis cara que noutras partes que non a producen e, porque esa produción ocasiona prexuízos noutros eidos económicos ou medio ambientais que ninguén compensa. Agora fálase de rebaixas dalgúns impostos, que afectarían por igual a todos os consumidores do Estado. Mais iso non só non abonda, se non que esquece a maior das irregularidades que, paréceme a min, é a da imposiciòn do “termo de potencia” no recibo, que non che permite escoller a potencia axeitada ás túas necesidades, senón que debes aturar cunha das que che ofrecen. Por exemplo, entre 15 amperios, que é o termo de potencia menor e os 20, que é o seguinte, non se pode elixir 18. Por outra banda, as necesidades de consumo varían moito de inverno a verano, mais se escollemos un termo para o inverno, teremos que pagalo todo o ano, malia que as nosas necesidades enerxéticas sexan moi inferiores. E como o citado termo é un dos sumandos máis fortes da factura, resulta que sempre pagaremos máis do que consumimos. E xa que logo, non será unha estafa, pero parece claro que é unha irregularidade. Ou non é? E xa que logo, vale que poñan un canon pola disponibilidade da potencia, pero que cobren en cada momento pola potencia consumida. Porque xa está ben home!!