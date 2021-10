La comisión del Congreso sobre 'Kitchen' volverá a interrogar a Villarejo y citará a Enrique López, pero no a Casado

La comisión del Congreso que investiga la 'operación Kitchen' ha aprobado este martes una quincena de comparecencias que incluye al responsable de Justicia del PP, Enrique López, y ha acordado también volver a interrogar al ex comisario José Manuel Villarejo, al ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño y al ex director general de la Policía Ignacio Cosidó.







Las nuevas comparecencias se unirán a las que la comisión dejó pendientes antes del paréntesis estival las comparecencias: la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, y el expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy.





En concreto, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, en la comisión de este martes, reunida a puerta cerrada, se han aprobado los listados propuestos por el PSOE y por el PNV. Los nacionalistas vascos, como hicieron en enero, han propuesto de nuevo a Villarejo y García Castaño, que serán los primeros en comparecer el 20 de octubre.





Además se citará de nuevo al que fuera director general de la Policía Ignacio Cosidó, y acudirán por primer vez quien fue su jefe de Gabinete, Pedro Agudo, e Ignacio Ulloa Rubio, que fue secretario de Estado de Seguridad con el ministro Jorge Fernández Díaz entre enero de 2012 y enero de 2013, y a quien también proponían Bildu y Junts.





Y es que la intención de los socialistas es que la comisión indague sobre el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas también dentro de la cárcel de Soto del Real. Por eso, se llamará a quien dirigió ese centro entre 2012 y 2020, José Luis Argenta.





Durante su declaración ante el juez Manuel García Castellón el pasado verano, Argenta negó que informara a Interior de los movimientos de Bárcenas, pero admitió que sí podría haberse hecho desde la inspección, que dependía de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.





PRESIONES A INVESTIGADORES DE GÜRTEL

En este contexto, se interrogará también a Isidro Sánchez Suárez, preso compañero de Bárcenas que supuestamente fue contratado para borrar de la nube información del extesorero y cuya comparecencia también defendía Unidas Podemos.





Otra de las personas que será convocada, a petición del PSOE y EH Bildu, es José Luis Ortiz Grande, jefe de Gabinete de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha (2011-2015) y como 'numero dos' del PP (2008-2018).





El PSOE también busca ampliar las pesquisas sobre las presiones a las que se sometió a los primeros investigadores de la trama 'Gürtel'. Por eso se llamará al comisario general de Policía entre julio de 2012 y octubre de 2013, José García Losada --al que Bildu también reclamaba--; el agente en excedencia Enrique Báez Tabasco y el inspector jefe de la Policía y exjefe de la Sección de Vigilancias y Seguimientos de la Unidad de Asuntos Internos Jesús Vicente Galán Martínez, cuya presencia demandaba también Unidas Podemos.





El listado de los socialistas no incluía al líder del PP, Pablo Casado, a quien que sí reclamaban sus socios de Unidas Podemos, además de ERC y Junts, pero cuya comparecencia no ha sido aprobada.Tampoco ha salido adelante la de la exvicepresidenta primera del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, a la que querían escuchar Vox, Bildu y Junts.





Unidas Podemos había solicitado citarla cuando la comisión empezó a trabajar en enero, pero ahora se limitaba a pedir a quien fuera su jefa de Gabinete, María González Pico, propuesta que tampoco ha prosperado. Otro de los nombres más solicitados era el del ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, al que apuntaron, sin éxito, Unidas Podemos, Bildu, Vox y Junts.





Por su lado, ERC, PNV y Bildu han logrado que se vuelva a interrogar al ex comisario José Manuel Villarejo, y al ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño. ERC y Bildu sugerían además que interrogar de nuevo al ex jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, pero no han tenido éxito.





Los republicanos y la coalición abertzale señalaban también al policía en segunda actividad Antonio Giménez Raso y al excomisario Jaime Barrado, a quienes también demandaba Junts. Barrado investigó a Villarejo y organizó el reconocimiento fotográfico en el que la doctora Elisa Pinto le identificó como el hombre que la apuñaló. ERC, de hecho, solicita que se cite a la propia Pinto.





NI IGLESIAS, NI ROBLES, NI LOS ABOGADOS DE PODEMOS

Además, ERC pretendía volver a escuchar al propio Luis Bárcenas y al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, mientras que Bildu metía también en su lista al ministro del Interior Fernando Grande Marlaska, al magistrado instructor de la 'Gürtel' Pablo Ruz y al fiscal José Grinda, este último también en el listado de los de Carles Puigdemont.





Asimismo, los republicanos planteaban que se tomase declaración al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, al exalcalde de Estepona Antonio Barrientos y al exgerente de este ayuntamiento Pedro López. Los de Gabriel Rufián solicitaban, asimismo, que se convocara a quienes fueran dueños de Banca Privada de Andorra Higini y Ramón Cierco.





Unidas Podemos tampoco ha conseguido su objetivo de interrogar a los periodistas Eduardo Inda, Esteban Urreizkieta, Ernesto Ekaizer y Javier Ayuso, al abogado y empresario Mauricio Casals, a Francisco Correa, uno de los cabecillas de la trama 'Gürtel' ni al comisario coordinador de la Jefatura de la Casa de su Majestad el Rey, Pablo Antonio Peira Ramírez.





También han sido rechazadas todas las propuestas del PP que aspiraba a citar al ex líder de Podemos y ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, al cofundador del partido morado Juan Carlos Monedero, a la vicepresidenta tercera del Congreso y en su momento responsable el equipo jurídico de Podemos, Gloria Elizo, y los ex abogados del partido José Manuel Calvente y Marta Flor.





El primer partido de la oposición consideraba pertinente llamar también a la ministra Robles por haber sido autora en los años 90 como secretaria de Estado de Seguridad de la norma que desde entonces regula el uso de los fondos reservados, pero también para preguntarle por el papel jugado por Villarejo en las décadas en las que prestó servicio en Interior con los gobiernos socialistas.





LISTADO DE COMPARECIENTES

Estas son las comparecencias aprobadas por la comisión de investigación:

- José Manuel Villarejo, comisario jubilado.

- Enrique García Castaño, ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño.

- José García Losada, al comisario general de Policía entre julio de 2012 y octubre de 2013.

- Ignacio Ulloa, secretario de Estado de Seguridad con Jorge Fernández Díaz entre enero de 2012 y enero de 2013.

- Enrique Báez Tabasco, policía nacional en excedencia.

- Jesús Vicente Galán, inspector jefe de la Policía Nacional y ex jefe de la Sección de Vigilancias y Seguimientos de la Unidad de Asuntos Internos.

- Isidro Sánchez Suárez, recluso compañero de Bárcenas en prisión.

- José Luis Argenta, ex director de la cárcel de Soto del Real.

- Pedro Agudo Novo, jefe de Gabinete de Ignacio Cosidó.

- Ignacio Cosidó, ex director general de la Policía.

- Enrique López consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid quien en 2017, siendo juez de la Audiencia Nacional, medió entre el entorno de Bárcenas y los abogados del PP.

- José Luis Ortiz Grande jefe de Gabinete de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha y en 'Génova'.

- María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP y ex ministra de Defensa.

- Jorge Fernández Díaz, ex ministro del Interior entre 2011 y 2016.

- Mariano Rajoy, ex presidente del Gobierno y del PP.