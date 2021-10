La pregunta podría ser más extensa: ¿progresa la UE y en consecuencia también España?



Es más que conocido y comentado que la mayor lacra para el desarrollo de un territorio es la corrupción. Esta, no es más que el resultado del clientelismo practicado por las clases oligárquicas que piensan únicamente en su propio beneficio dejando a un lado el del país en que echan raíces; una de las armas más utilizadas por estas castas es la burocracia.



El clientelismo es la consecuencia de devolver favores a los que han ayudado a subir o mantenerse en el sillón, tanto en el ámbito político como empresarial, a personas que han demostrado una total incapacidad para ejercer los cargos que ocupan.



Las puertas giratorias, la malversación de fondos públicos, el incremento injustificado de asesores sin sentido; empleos públicos o privados, saltándose las reglas del esfuerzo y méritos a cambio de una fidelidad absoluta al oligarca, son ejemplos claros y visibles en todas partes. Desde luego España es un buen ejemplo, pero no el único en Europa.



El Gobierno de la UE, es consciente de que cada año se pierden millones de euros de dinero publico debido a las trabas para cortar la corrupción de las abundantes redes clientelares existentes. Se calcula que el fraude y la evasión fiscal le cuestan a cada ciudadano europeo 2.000 millones anuales.



la ineficacia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), esta más que vista y en consecuencia este año nació la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés), que echó a rodar el 1 de junio, con muchos más poderes y autoridad que la anterior y con el fin de cortar de raíz este rio de pérdidas.



El Fondo de Recuperación Europeo. También conocido como el Next Generation, es el plan financiero más ambicioso de la historia de la Unión condicionando la entrega de fondos a la persecución exhaustiva, en cada país, de la malversación, fraude y corrupción.



A pesar de la reticencia de algunos, Polonia y Hungría concretamente, el proceso no tiene marcha atrás.



Aceptada la iniciativa por España, hemos empezado a recibir fondos de recuperación. Como he comentado en más de una ocasión, las grandes catástrofes dan paso a grandes oportunidades; hay que saber aprovecharlas.



Bienvenido sea el nuevo control y “esperemos” su eficacia. Nuestro país será una buena referencia de la misma cuando podamos ver el reparto del mana comunitario. Veremos sí por fin no se hace con fines de aguantar el poder y el beneficio recaiga sobre todo el Estado y no sobre los de siempre. De ser así, podríamos decir que progresa la UE y en consecuencia España.