El Concepción Arenal se moviliza contra el fin de la secundaria de adultos

“Nos están ninguneando como comunidad; es una falta de respeto. Si tenían pensado reorganizar estas enseñanzas, que nos lo hubiesen dicho en junio y no ahora, con el curso ya iniciado y los horarios organizados. Lo único que queremos es que nos hablen claro, que respeten nuestro trabajo y que respeten también el derecho del alumnado a continuar en la opción en la que se han matriculado”.



Así de contundente se expresaba ayer la jefa de estudios de las enseñanzas de adultos en el IES Concepción Arenal, Divina Arnoso, en relación a la supresión, por parte de la Xunta, de la ESA (Educación Secundaria para Adultos) en el centro ferrolano. A pesar de haber superado el número mínimo de matrículas exigido desde un principio por la Administración educativa para poder ofertar esta modalidad –la enseñanza para adultos se lleva impartiendo en el centro desde 1963 en el caso de Bachillerato y desde 1991 en Secundaria–, la Consellería emplazaba al centro a comienzos de esta semana a trasladar los expedientes del alumnado matriculado en la ESA –unos veinte– a la EPAPU de Caranza, donde tendrán que seguir cursando sus estudios.



No podrán hacerlo, sin embargo, tal y como ayer reiteraba Arnoso, en el mismo horario ofertado en el Concepción Arenal (de 18.30 a 22.30 horas). “El horario que nosotros ofrecemos favorece la conciliación para aquellas personas que compaginan esta formación con un trabajo”, explica. La ESA, sobre todo en el grupo de primer curso, tiene además una importante función integradora, con mucho alumnado inmigrante, que necesita apoyo.



“Esto no es un traslado, es una supresión de una oferta que tenía nuestro centro y un servicio que están quitando a la ciudad”, lamenta la jefa de estudios. Para el centro educativo es inadmisible que obliguen a desplazar al alumnado una vez iniciado el curso e incorporados los estudiantes a las aulas desde el pasado 20 de septiembre.



El descontento y malestar de la comunidad educativa del instituto dirigido en la actualidad por Manuel Rei respecto a la decisión de la Consellería de Educación quedó ayer, de nuevo, de manifiesto a través de otra acción de protesta, que consistió en la realización de una “performance” en el patio del centro coincidiendo con el recreo. Profesores vestidos de negro y alumnado de Bachillerato escenificaron el rechazo a una medida que consideran del todo injustificada.



La acción de ayer se suma a la llevada a cabo el pasado lunes y la protagonizada el jueves por el claustro de profesores, que además de aprobar un escrito de rechazo a la medida, se concentraron delante del edificio administrativo de la Xunta.



También se procedió al reparto de cartelería por los negocios de la ciudad para dar mayor visibilidad a su protesta. Divina Arnoso quiso agradecer en este sentido la solidaridad y empatía mostrada por los comercios y locales de hostelería.