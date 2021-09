Ayaleto: “Espero que el Racing de Santander siga sin ganar fuera de su casa”

Tras la victoria de la pasada semana ante el Zamora, el Racing espera continuar con esa buena línea, de juego y de resultados, mientras que, asimismo, confía en que su rival del sábado, el Racing de Santander, siga también el camino que hasta ahora ha transitado como visitante. Y es que los cántabros todavía no saben lo que es ganar fuera de su casa y “esperemos que sigan sin hacerlo”, señala Íñigo Ayaleto sobre este importante duelo.





“Es un partido que esperamos que sea muy duro. Nosotros tenemos las buenas sensaciones que traemos de Zamora, sabiendo que jugamos en casa y que aquí tenemos que hacer nuestro partido”, señala el ex del Badajoz. Y es que un triunfo de los Parralo no solo serviría para aumentar esa confianza sobre su trabajo en forma de resultados, sino que también catapultaría a los verdes por delante de los santanderinos en la tabla. “Sería un buen paso y muy bueno para el grupo”, señala un Ayaleto que en el duelo en el Ruta de la Plata formó por primera vez como titular. “Espero que sean muchos más. La verdad es que hacía bastante que no jugaba un partido como titular y me sentí bien, al final fue un partido de mucho trabajo. Voy a seguir trabajando así, de ritmo me encontré bien, pero me queda bastante por coger”, señala el futbolista.





Un encuentro en el que tanto él como sus compañeros pudieron ver la mejoría del grupo en aspectos como “salida del balón, transiciones, defender a balón parado, que nos estaba costando... esas cosas te dan confianza, ese plus de fuerza para seguir trabajando y después de una victoria la semana se afronta de otra manera”.





Portería

Por su parte, el meta naronés realizó en la jornada de ayer sus primeros trabajos sin la férula, “así que poco a poco cogiendo sensaciones con el balón y fortaleciendo de nuevo después de tanto tiempo”, señala el portero en la que es la última fase de su recuperación. Rivas llevó a cabo sus primeros ejercicios, si bien de manera individual, y, como bien señala, “esta semana seguro que será muy prematuro, pero a ver si para la próxima podemos empezar a hacer algo con el grupo”. El meta racinguista, mientras, ve a su “sustituto” Gazzaniga, “bien adaptado, el primer partido le dio confianza porque, a pesar de la derrota, su actuación fue buena y a partir de ahí se ha afianzado”.