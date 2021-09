Inditex impulsa un 43,7% las ventas en España en su primer semestre, hasta más de 1.800 millones

Las ventas de Inditex en España se incrementaron un 43,7% durante el primer semestre de su ejercicio fiscal 2021-2022 (entre el 1 de febrero y el 31 de julio), hasta alcanzar los 1.835,9 millones de euros, según la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).







Este avance en España, donde cuenta con 1.335 tiendas, está en línea con la subida de las ventas globales que ascendieron a 11.936 millones de euros, un 49% más respecto al mismo periodo de 2020, y un 53% a tipo de cambio constante.





La facturación en el mercado español supone el 15,3% de los ingresos totales del grupo.





Inditex, que registró un beneficio neto de 1.272 millones de euros durante el primer semestre de su ejercicio fiscal, frente a unas pérdidas de 195 millones en 2020, logró además el mejor segundo trimestre de su historia.





Así, las ventas a tipo de cambio constante del segundo trimestre estanco fueron acelerándose hasta superar en un 7% la referencia previa histórica del segundo trimestre de 2019 y llegar a los 6.993 millones de euros. En la misma línea, el beneficio del segundo trimestre estanco en 2021 alcanza los 850 millones de euros y supera el listón previo de 2019.





Las ventas del grupo textil en los mercados internacionales también esquivaron la crisis del Covid-19 y aumentaron un 49%, hasta los 10.099,7 millones de euros.





Así, la facturación en la Unión Europea se situó en los 3.813,8 millones de euros, mientras que en el resto del mundo alcanzó los 6.285,9 millones.





La compañía ha resaltado que su plan de negocio continúa vigente por considerarse la pandemia una situación temporal que no modifica las expectativas a largo plazo.





"Desde un punto de vista financiero, la pandemia ha supuesto un incremento de la volatilidad de algunas de las divisas a las que está expuesto el grupo, no obstante, su impacto negativo no puede considerarse extraordinario. A pesar de que la pandemia se ha traducido en un empeoramiento de crédito en general en los mercados, la pérdida potencial esperada no ha evolucionado de manera significativa", ha señalado la compañía.





El grupo ha resaltado además que mantiene una "sólida" posición financiera, así como un fondo de maniobra negativo como consecuencia del modelo de negocio.





Así, la generación de caja ha logrado también una cifra histórica y alcanzó al final del periodo los 8.023 millones de euros, por encima de los 6.486 millones de 2020 y de los 6.730 millones de 2019.