A por la segunda victoria del Racing de Ferrol

Con la tranquilidad de haber estrenado el casillero de victorias hace frente el Racing a su segundo desplazamiento de la temporada, el que lo empareja con el Extremadura esta noche –21.00 horas, Francisco de la Hera–. Es la ocasión de prolongar la racha de resultados que lo lleva a no haber perdido en las dos últimas jornadas y, sobre todo, encadenar un segundo triunfo. Eso le podría hacer acomodarse en la zona media-alta de la tabla clasificatoria y, sobre todo, acercarse a la zona que clasifica para el playoff de ascenso a Segunda.



El primer triunfo liguero del Racing llegó tras su peor partido, aunque también en uno en el que demostró tener alternativas para lidiar con los contratiempos que se le presentaron. Así, en la primera parte el equipo ferrolano modificó su disposición táctica y en la segunda su estilo, lo que le permitió competir mejor ante un rival que se le estaba subiendo a las barbas. Esa capacidad para adaptarse a las circunstancias es lo que cuadro verde espera que le haga más fuerte en los partidos que dispute.









Principio





También tratará la escuadra de la ciudad naval de no encajar goles tan pronto como lo ha hecho en sus dos últimos partidos (en el primer minuto en Bilbao y a los cinco frente al Valladolid Promesas). Es lo que necesita para empezar un partido poniéndose por delante en el marcador, algo que no ha conseguido hasta el momento y que le permitirá jugar con más tranquilidad durante el resto del enfrentamiento.



De todas maneras, la puesta en escena del Racing seguirá sin ser la ideal por la cantidad de bajas, una por línea, que tiene en su plantilla, además de que algunos futbolistas aún no están en su mejor momento. Aun así, el cuadro verde dispone de ingredientes suficientes como para buscar la victoria y, de esta manera, enlazar un segundo triunfo que le catapultaría hacia una zona más ambiosa en la tabla clasificatoria.