El Área Sanitaria de Ferrol registra una nueva jornada sin positivos por coronavirus

Los datos que publica el Sergas sobre la evolución de la pandemia de coronavirus en Galicia (relativos al miércoles a las 18.00 horas) siguen aportando buenas noticias para el Área Sanitaria de Ferrol, cuyas estadísticas confirman el descenso continuado de infectados. Así, siguen cayendo los casos activos en Ferrolterra hasta los 103 (17 menos que la víspera). La presión hospitalaria no varía con respecto a los datos del día anterior y se mantiene el número de ingresados en planta (6) y en UCI (2). Por segunda vez esta semana, no ha habido diagnósticos positivos en las últimas 24 horas.



Igualmente positiva es la evolución de la pandemia en todos los concellos de la comarca. En los últimos 14 días son ya diez municipios los que no han registrado ningún positivo por coronavirus, estos son: A Capela, Mugardos, As Pontes, San Sadurniño, Valdoviño, As Somozas, Moeche, Cerdido, Monfero y Mañón. El resto de concellos, a excepción de Ferrol, se mantienen por debajo de los diez casos. En la ciudad naval el número positivos en las últimas dos semanas se eleva a 38. El número de fallecidos por covid desde marzo de 2020 son 229.





Vacunación





En lo que respecta a la vacunación avanza la inoculación de segundas dosis a los más jóvenes, con el sistema de autocita que permite al usuario elegir cuándo ha de vacunarse. También siguen las jornadas de acceso libre para niños a partir de los 12 años, como las que se desarrollaron en el campus de Ferrol el lunes y martes.



La situación sanitaria imperante mantiene las restricciones en el nivel medio bajo en todos los concellos establecidos en Ferrol, Eume y Ortegal.