Los locales, plata mundial

Iván Pena y Daniela Israel, del Náutico Folixa de As Pontes, y Guillermo Goyanes, del Firrete de Pontedeume, se proclamaron subcampeones en el Campeonato del Mundo de stand up paddle que durante el pasado fin de semana tuvo lugar en la localidad húngara de Batalonfured.



Los deportistas locales formaron parte de una selección española en la que el pontés Pena ejerció de “team leader” del grupo nacional, conjunto que se subió al segundo cajón del podio gracias, especialmente, a la actuación de sus deportistas junior. Estos fueron campeones tanto en larga distancia como en carrera técnica, masculino y femenino, sumando unos importantes puntos para auparse al lugar de plata.



Por su parte, el integrante del Folixa pontés, Pena, fue el local que más cerca se quedó de pelear por los metales. El de la villa disputó la final B en la regata sprint máster +40, en la que fue cuarto, después de que en su semifinal quedase sexto, a solo dos puestos de acceder a la final A de la competición internacional. Mientras, en carrera técnica, el pontés no consiguió superar las rondas previas.



Tampoco pudo hacerlo en la categoría elite el eumés Goyanes, en su caso en la cita Open de 1.000 metros. Mientras, en larga distancia el local terminó en el cuadragésimo cuarto lugar entre casi un centenar de participantes. Por su parte, Israel concluyó trigésimo tercera en Open Inflatable con más de 50 deportistas en liza.