Llega a Ferrol el crucero “Artania”, el primero tras las suspensiones por la pandemia

Ferrol recupera hoy otro de los polos de actividad económica que se perdieron de vista con la llegada de la pandemia del covid, los cruceros turísticos que recalan en el puerto ferrolano.



El Buque ““Artania”, de 231 metros de eslora, procedente de Brest y con Bilbao como puerto de destino final, llegará esta mañana (la previsión es para las 8.00 horas) al puerto ferrolano para partir nuevamente en torno a las cinco de la tarde.



Esta llegada es la primera desde que el 12 de marzo de 2020 arribara a la ciudad naval el “Spirit of Discovery”. Este fue el último crucero que llegó a Ferrol, ya que posteriormente se fueron produciendo cancelaciones continuas hasta la supresión total de las escalas de los cruceros. Se truncaron así las previsiones de ese año de la llegada de 24 buques, reduciéndose la actividad en solo dos barcos ese año, frente a los 13 del anterior, prepandemia.



Ahora, la mejora de los datos de afectación del coronavirus y la extensión de la vacunación hace que poco a poco se vaya recuperando una actividad que lleva ya más de un cuarto de siglo ocupando parte de la actividad portuaria de la ciudad naval.



Así las cosas, además de la llegada del “Artania”, esta misma semana se espera la de otros dos cruceros a Ferrol



El jueves recala en el puerto el “MSC Virtuosa”, un gigante de 331 metros de eslora, que puede albergar a más de 6.000 pasajeros. El barco dispone de 1.704 tripulantes y cuenta con 2.440 camarotes. Procedente de Southampton y con su puerto de destino en Lisboa, realiza uno de sus primeros viajes, ya que fue construido el año pasado.



Llegará a la ciudad naval a las diez de la mañana y los pasajeros podrán disfrutar de ella hasta las seis de la tarde.



Completará la intensa semana, tras el parón de más de un año, la presencia del “Amera”, cuyo atraque está previso para el viernes a las ocho de la mañana –partirá a las 17.00 horas–. En este caso, se trata de un buque de la operadora Phoenix Reisen, la misma del “Artania”, con una eslora de 205 metros, con destino a Santander procedente de la Islas Sorlingas –Reino Unido–.



Para el mes de octubre ya hay otros dos cruceros programados, uno para el día 3, el “Borealis”, que llegará desde Vigo con destino al río Sena y que estará en la ciudad de ocho de la mañana a seis del la tarde; y el “Hamburg”, con Leixoes –Portugal– como puerto de procedencia y destino final en Gijón, que descansará en puerto ferrolano seis horas, partiendo ya a las dos de la tarde.



La recuperación de la temporada de cruceros comienza con la incorporación del nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea Paz, tras el cese de Indalecio Joaquín Seijo Jordán. El BOE del pasado viernes ya hacía oficial dicho relevo, tras la decisión adoptada por la Consellería do Mar de la Xunta el pasado 26 de agosto.



Pese a la incorporación a su puesto, todavía no ha tenido lugar el acto de toma de posesión como presidente del Puerto.