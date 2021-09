Ares renueva la totalidad de los parques biosaludables de la villa

El Concello de Ares acometió esta última semana tareas de reparación y mantenimiento en los parques biosaludables del término municipal con el objetivo de garantizar un estado excelente para el uso público por parte de los vecinos, ya que el paso del tiempo y el propio desgaste los tenía en un estado precario.



Las reparaciones afectaron al área biosaludable del parque Rosalía, plaza de Numancia, zona del Petelo, Chanteiro, Caamouco y Pedrós, mejorando su equipación, y se prevé que los trabajos de Cervás, en ejecución estos días, finalicen próximamente. Además, según puntualizó la concejala de Urbanismo, Olimpia Marcos, en el caso específico de Caamouco también se actuó en el espacio infantil, asegurando la tirolina existente con la sustitución de los elementos en mal estado.



“O conxunto de renovacións efectuadas responden ó interese do goberno municipal de achegar e manter o maior número posible de espazos de xogo e deporte ó aire libre a todos os puntos da localidade, tanto no núcleo urbano da vila coma no conxunto das parroquias”, señaló la concejala.



Este esfuerzo que se materializó en estos años con la paulatina instalación de los parques infantiles y biosaludables por todo el entorno –un total de 16, 8 de cada tipología– y su consecuente inversión, que supera, según indica, los 350.000 euros, fueron asumidos entre las arcas municipales y las distintas líneas de subvención obtenidas.