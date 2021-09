El Baxi resiste hasta el final

BAXI FERROL 70 - 82 PERFUMERÍAS AVENIDA







Con las imprecisiones propias del ecuador de la pretemporada y con cierta falta de ritmo que se hizo patente en el tramo final del partido, el Baxi Ferrol plantó cara (70-82) al subcampeón de Europa, el Perfumerías Avenida, que se lleva a Salamanca el XXI Trofeo Cidade de Ferrol tras un choque intenso que solo se decantó definitivamente del lado visitante en los últimos tres minutos.



La presentación del nuevo Baxi ante su afición dejó buenas sensaciones y permitió anticipar la filosofía de juego que el cuerpo técnico liderado por Lino López desplegará durante la temporada: intensidad defensiva, transiciones rápidas y mucho tiro exterior. El argumento ofensivo del Baxi se moverá en la línea de 6,75. Ayer, de hecho, metió más de la mitad de sus puntos –39– desde el arco, con un alto porcentaje de acierto y hasta siete jugadoras anotando.



El choque transcurrió igualado en el primer cuarto. Entró entonada una de las nuevas incorporaciones, Taylor Koenen, que anotó las dos primeras canastas del Baxi –dos triples–. Once puntos convirtió en el cuarto y medio que estuvo en cancha, que abandonó tras sufrir un esguince de tobillo.



Las acciones del Baxi eran rápidamente neutralizadas por el campeón de liga, que, además de demostrar también acierto en el tiro exterior, sacó petróleo de su superioridad física. El equipo de Roberto Íñiguez ganó el encuentro en la pintura, rentabilizando sus centímetros en el rebote, y en unos mecanismos ofensivos perfectamente interiorizados por todo el grupo.



Con todo, y cuando parecía que las salmantinas despegaban, el Baxi tiró de una de sus señas de identidad. Lo avanzó Lino López en la previa cuando dijo que la entrega y la lucha iban a ser innegociables. Las “veteranas” Natalia Rodríguez y Patri Cabrera –12 y 9 puntos, respectivamente– encarnan ese espíritu y, así, el Baxi no bajó los brazos y pudo llegar al final del primer periodo con empate (23-23).



Hasta el tercer minuto del segundo cuarto, el equipo ferrolano tomó la delantera (29-26), pero entonces el Perfumerías imprimió un punto de intensidad con Silvia Domínguez a los mandos y con el dominio bajo los tableros que exhibieron Emese Hof y la internacional española Nogaye Lo. La pájara local coincidió con la lesión de Koenen y Perfumerías se fue al descanso con nueve de ventaja (36-45).



La reanudación permitió ver a un Universitario enchufado –sobresaliente actuación de Ivanovic– y con intensidad defensiva para acercarse a tres puntos –54-57– a tres minutos del final del cuarto, pero cierta precipitación y la inferioridad en el rebote volvieron a alargar la cuerda (56-65).



Las jugadoras de López no bajaron los brazos y franquearon la barrera de los cinco puntos de desventaja. Tuvo que emplearse a fondo el Perfumerías para evitar sorpresas y con un buen ajuste defensivo y tres ataques consecutivos amarró definitivamente la victoria.