Fontelonga se convertirá en un parque “a medida del barrio de Caranza”

Uno de los proyectos con financiación estrictamente municipal que se contempla en el documento de presupuesto municipal ya aprobado es el de la renovación del parque Fontelonga del barrio de Caranza.



Con una inversión de 615.000 euros, como presupuesto base de licitación, y una superficie de 12.500 metros cuadrados, Fontelonga recuperará un esplendor que convertirá al parque en un referente. Así lo considera al menos la asociación vecinal del barrio, cuya presidenta Mapi Rodríguez Venancio valoró el trabajo conjunto con la administración local para conocer el proyecto y ofrecer su punto de vista y plantear las necesidades de los vecinos, que, asegura, han sido tenidas en cuenta.



Así las cosas, el proyecto se enmarca en la línea seguida por el ejecutivo local de impulso y recuperación de zonas verdes de la ciudad y la intención, como explicó el responsable de Urbanismo Julián Reina, es “levar a cabo unha actuación blanda pero en profundidad”. Así, aunque no se va a cambiar el concepto de parque y los usos públicos, sí destaca el edil una potenciación del encuentro intergeneracional, con áreas destinadas a todas las edades. Aunque se llevarán a cabo actuaciones que modificarán los espacios existentes, perfilando sendas peatonales, renovando iluminación, incrementado el arbolado de porte medio o buscando solución a los problemas de las aguas pluviales en la zona que limitan el uso, no se perderá, explicó Reina, “a esencia de pulmón verde da cidade, dotando e renovando os servizos necesarios”.





Características





El nuevo parque de Fontelonga ha sido proyectado “a medida del barrio”, tal y como asegura la representante vecinal que, señala, que la colaboración de la AVV ha sido continua y se han podido elegir “hasta las piezas que compondrán el parque”.



Así, aunque recordó que es una intervención blanda que se realiza en un parque ya existente, asegura que cambiará y mejorará en aspectos clave como la pista polideportiva. Mapi Rodríguez la definió ya como “la mejor pista pública en un parque de Ferrol” e hizo hincapié, demás, en otros espacios que ganarán con esta renovación, como el parque infantil con piezas “muy chulas” y hasta arenero para los más pequeños, indica, y cuyas características técnicas se recogerán en el pliego de condiciones del concurso de la obra.



Otro de los cambios que se apreciarán en Fontelonga será la recuperación del portalón que existió en su día, para evitar el acceso continuo de vehículos, permitiendo que puedan pasar, si se necesita, los servicios de emergencia, pero destinando el parque exclusivamente a uso peatonal.



Detalles como la colocación de los bancos, de modo que no estén muy próximos a las viviendas para que no se moleste a los vecinos, o el análisis del terreno inclinado con el fin de que no se produzca arrastre de pavimento han sido tenidos en cuenta por las partes con el fin de conseguir el parque que todos desean.



La presidenta de la Asociación de Vecinos se mostró también muy satisfecha con la partida económica destinada a la actuación, indicando que “se ha incrementando por tres con nuestras peticiones”.



El proyecto está ya entregado y listo para ser licitado, como se explicó desde el Concello, y se está únicamente a la espera de que se conceda el informe necesario de la Xunta de Galicia, al hallarse el parque en una zona de afectación del Camino Inglés.



Una vez que se cuente con este último trámite administrativo podrá iniciarse la licitación de la obra.