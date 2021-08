Moeche saca a contratación la modernización de la nave del pulpo por 97.000 euros

El Concello de Moeche acaba de sacar a licitación la reparación de la nave del pulpo del recinto ferial de San Ramón, obra con la que pretende renovar por completo las instalaciones con el objetivo de adaptarlas a la normativa sobre accesibilidad, además de hacerles un profundo lavado de la cara exterior e interior que llevará aparejado el cambio de la cubierta, de las carpinterías y la construcción de unos nuevos aseos.



El precio de salida se estipula en el proyecto en algo más de 67.482,70 euros más 16.863,93 euros de IVA, con los que se llevarán a cabo varias actuaciones– 97.168,34 euros que serán financiados con cargo al Plan Único–. La más importante es la retirada de la vieja cubierta de fibrocemento y su cambio por otra de tipo “panel-sandwich” similar a la ya instalada en otros edificios rehabilitados. También se sustituirán las ventanas y puertas, se arreglará el suelo, se pintará el edificio por dentro y por fuera y se rehará por completo la instalación eléctrica y la fontanería.



Con estas operaciones la nave del pulpo renovará por completo su imagen y se adaptará a la normativa de accesibilidad preparando una entrada sin barreras arquitectónicas por su pared sur y construyendo unos aseos con dimensiones idóneas que, además de ser nuevos, puedan ser utilizados por personas con movilidad reducida o en silla de ruedas.



“A Nave do Mercado cumpre perfectamente cando se trata de actos nos que se prevé moito público, pero hai outros cunha concorrencia máis reducida que quizais terían bo acomodo nun espazo máis pequeno como é a nave do polbo. O que queremos é reparala porque lle fai moita falta, pero tamén buscamos que despois se lle dea o máximo uso posible, ademais do que xa tiña”, indica la alcaldesa, Beatriz Bascoy. De esta forma el municipio dispondrá de unas instalaciones actualizadas a la actividad que acogen “como espazo para tomar o polbo ou unha ración de churrasco os días de feira”.



Las empresas disponen hasta el 16 de septiembre para presentar sus ofertas por vía telemática según recogen los pliegos.