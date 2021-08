Las evacuaciones se han terminado

Los talibanes han acabado con las evacuaciones por la vía rápida. Para qué entrar en negociaciones con esos países que ya se sabe que no los van a reconocer como gobernantes legítimos si se pueden poner un par de bombas en los accesos al aeropuerto y quitarle las ganas a cualquiera de volver por allí. Es que no son muy de dialogar. Lo suyo es más atentar y reclamar la autoría. Y lo que tiene la práctica es que no se les suelen explotar los artefactos en las manos mientras los preparan. Aunque no hay que perder la esperanza. Pero la cuestión es que esta primera batalla la han ganado. Los países, España entre ellos, anuncian el final de las misiones de evacuación. A los que no han tenido la suerte de salir tendrán que intentar rescatarlos por otras vías, más discretas. Si aún pueden ser rescatados, claro. Porque parece que la transición pacífica también se ha terminado.