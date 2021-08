La Policía investiga el fallecimiento de una octogenaria en una piscina privada de Narón

Agentes de la Policía Científica de la comisaría Ferrol-Narón del CNP se encuentran investigando el fallecimiento de una mujer de 83 años en una piscina privada del lugar de O Carballo, en la parroquia naronesa de Pedroso.



Según se informó ayer desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente tuvo lugar durante la tarde del pasado martes. Sobre las 21.00 horas, un particular llamó a los servicios de emergencia aseverando que una mujer parecía estar flotando sin vida en una piscina particular. Hasta el lugar se desplazaron varios agentes de la Policía Nacional y Local y los bomberos del Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis).



Una vez allí, los funcionarios constataron que aquel no era el domicilio de la mujer, que era vecina del área, y que el fallecimiento no pudo producirse de manera fortuita al tratarse de una piscina elevada que requiere del uso de una escalerilla para acceder a su interior. De esta forma, se alertó a la Policía Científica para comenzar la investigación sobre las causas del fallecimiento y al juez de guardia para que autorizase el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al hospital Naval para practicársele la autopsia.