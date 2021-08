Hace 25 años: Impulso a la parcelaria y derrota del Racing ante el Fabril

El periódico del 18 de agosto de 1996 abría su edición con el nuevo impulso a la concentración parcelaria, la detención de dos periodistas de "Egin" que escondían 27 kilos de amonal y la derrota del Racing ante el Fabril.



Detenidos dos periodistas de "Egin"

La Guardia Civil detuvo en Hernani (Guipúzcoa) por supuesta vinculación con ETA a los redactores del diario "Egin" Fernando Alonso y Andoni Murga, a los que se les incautó 27 kilos de amonal y numeroso armamento en el domicilio del primero y diversa documentación en el del segundo. Varios miembros del Instituto Armado reventaron con explosivos las puertas de los domicilios de los redactores para acceder a su interior, en una operación que tuvo lugar a las cuatro de la madrugada. Los dos redactores están presuntamente relacionados con la reciente explosión de un artefacto en una empresa textil de Salvatierra (Álava), según informó el Gobierno Civil.





Nuevo impulso a la concentración parcelaria

El alcalde de Ferrol, Juan Blanco Rouco, ha comprometido su empeño en que se reanude lo antes posible la concentración parcelaria en Cobas, que es la única parroquia que falta en el plan elaborado por la Xunta, paralizado desde hace más de un año debido a las modificaciones que, fuera del periodo oficial de alegaciones, se remitieron desde el Ayutamiento que entonces gobernaban PSOE y EU.





En busca del ovni por las corredoiras de Galicia

Miguel y Alejandro desmienten la imagen barbuda y un tanto tenebrosa que uno tenía de los ufólogos (del inglés UFO, transcripción de OVNI, Objeto Volador No Identificado) televisivos, esos que nos inundan el cráneo de pesadillas en los insomnios con cafeína como, por ejemplo, el gran gurú Jiménez del Oso. En Galicia también tenemos nuestra versión de los agentes Mulder y Scully: Miguel Pedrero y Alejandro Martínez, del grupo de investigación "Fénix", de La Coruña. Ellos sostienen que vivimos en pleno territorio OVNI. "Galicia, por su posición a orillas del Atlántico, es un enclave privilegiado para ver estos objetos extraños, que no son exactamente platillos volantes". Insisten en que ellos no hablan de marcianos, ni de vida extraterrestre; más bien apuestan por la hipótesis del prototipo militar. Aseguran haber recorrido más de diez mil kilómetros a la caza del OVNI por los montes y corredoiras de Galicia. Como fruto de este peregrinaje, han recogido, dentro de lo que ellos llaman la oleada gallega, más de 150 avistamientos, ocho filmaciones y varios aterrizajes.









Los perros pastores vascos muestran sus habilidades en Ferrol

Los cinco mejores ejemplares de perro pastor vasco se reúnen hoy en Ferrol para disputar un concurso-exhibición en el campo de fútbol de tierra de A gándara, dentro de las actividades programadas en las fiestas de la ciudad. Los canes habrán de superar una serie de ejercicios que han sido extraídos para este tipo de competiciones de la labor diaria de pastoreo que se realiza en los caseríos del País Vasco. El objetivo es, según su organizador, Ramón Ares, "excitar el estímulo de los pastores en la educación de sus perros".









El Fabril se superó para ganar a un buen Racing

El Deportivo B ganó al Racing de Ferrol en encuentro de la Copa Diputación por dos goles a uno. El equipo de Carlos Ballesta fue superior a los departamentales durante gran parte del partido, pero unas veces Luis César y otras la mala fortuna en los remates de los coruñeses parecían condenarlos a la derrota. Sin embargo, en el tiempo de descuento, Padín resolvió el encuentro con dos goles.





El Depor perdio en un minuto

El Deportivo volvió a perder en el Trofeo Ciudad de Vigo, en esta ocasión ante el Inter de Milán, equipo que se hizo con la victoria gracias a dos goles en el último minuto. El partido tuvo un dominio alterno. Empezó ganando el Inter, el Deportivo le dio la vuelta al marcador, para que los italianos volviesen a remontar. Lo mejor del Deportivo fue Mauro Silva y ver a Fran muy recuperado.