San Sadurniño pedirá ayuda para finalizar la consolidación del castillo

El Concello de San Sadurniño pedirá la implicación del Gobierno central para acometer una nueva fase de consolidación del castillo de Naraío. El alcalde, Secundino García, ha solicitado un encuentro con el delegado del Ejecutivo en Galicia, José Miñones, en el que abordar algunos temas que permanecen enquistados desde hace más de tres años. Todavía no hay fecha fijada, pero el gobierno local adelanta que sobre la mesa se pondrá la necesidad obtener financiación para avanzar en la puesta en valor de la fortaleza, uno de los principales reclamos turísticos de la comarca.



García pretende que el Gobierno “reedite” la colaboración que se concretó hace más de una década, en el segundo mandato de Rodríguez Zapatero, cuando Fomento destinó 227.000 euros a través del 1% Cultural a la segunda gran intervención que se desarrolló en el castillo, cofinanciada por la Consellería de Cultura del bipartito. “Queremos rematar a posta en valor do castelo”, incide el alcalde, que recordó que las últimas obras ejecutadas fueron asumidas por la Diputación y concluyeron en febrero del año pasado, antes de la pandemia. Con esta nueva fase, el Concello quiere dar continuidad a las excavaciones y a la consolidación del perímetro inferior de los muros. “A idea”, explicó el alcalde, “é asegurar a cortina sur, avanzar na investigación e incluso habilitar un sendeiro que permita darlle toda a volta á fortaleza pola súa parte máis baixa”.





Antiguo consistorio





Otro de los asuntos de la agenda del gobierno local será obtener la colaboración de la Administración central para realizar las “reparacións urxentes” que necesita parte de la cubierta del antiguo consistorio, en el conjunto del Convento del Rosario. En los últimos años el Obispado y la Xunta han hecho trabajos de conservación en la iglesia y en el claustro, entre otros espacios del inmueble, pero el Concello señala que hay otra zona –el ala este y norte, que alberga las dependencias de la Guardia Civil y la Casa da Xuventude– que “precisa desde hai tempo o amaño da cuberta e do illamento”. Este tema se le trasladó hace tres años a la subdelegada del Gobierno, Pilar López-Riobóo, pero desde entonces, lamenta el Concello, “non se produciu ningún avance”.



El objetivo del ejecutivo municipal es alcanzar un acuerdo con el Ministerio del Interior para que asuma la proporción correspondiente de los costes, toda vez que la administración local le cedió en su momento a la Benemérita parte de las instalaciones. “O lóxico”, afirma el primer edil de San Sadurniño, “sería que o Ministerio colaborase nas obras, que ademais completarían a conservación do conxunto arquitectónico do Rosario”.