Conseguir ticket para los conciertos de las fiestas, una carrera de fondo

La retirada de entradas para asistir a la veintena de espectáculos que conforman el cartel de las fiestas de verano de Ferrol se convirtió ayer en una verdadera odisea para muchos de los interesados, que se agolparon en los accesos al Teatro Jofre desde primera hora de la mañana para obtener los tickets de forma presencial.



Lamentablemente muchos de ellos se llevaron una sorpresa desagradable al comprobar que la cola era única, es decir, accedían a la taquilla junto con la gente que hacía espera a través de la red. “Llegué aquí muy temprano, ocupaba el puesto diez en la cola y resulta que tenía a 2.000 personas delante”, explica Catalina Couce, una joven estudiante de la ciudad residente en Narón que madrugó para obtener el ticket en la taquilla del teatro ferrolano, ya que pensaba que se habrían reservado entradas para la venta directa y otras para retirar de forma virtual a través de Ataquilla. Al final, lejos de tener ventaja a la hora de asegurarse un ticket, la joven considera que quienes lo hicieron desde casa lo tuvieron mucho más fácil para acceder.



Finalmente Catalina Couce sí logró hacerse con su ticket para el preciado concierto de Andrés Suárez, aunque la suya fue de las últimas entradas en venderse, como le aseguraron desde la taquilla. No obstante lamentaba que “alguna de mis amigas se han quedado sin entrada” y que gran parte de los que estaban a la cola tras ella “seguramente no podrán ir al concierto que desean y la espera no haya valido la pena”.



Muchas de las personas que optaron por retirar su pase en el Jofre por entender que tendrían más oportunidades al percatarse que se trataba de una cola única optaron por conectarse también a la web de Ataquilla y probar suerte e incluso reservar para otro de los espectáculos de las fiestas, ya que no era posible retirar entradas para dos conciertos a la vez.



El propio Andrés Suárez conocedor de lo rápido que se habían adquirido las 600 entradas para su concierto del 31 de agosto, que cierra el programa de este año, agradecía en redes el respaldo de su público con un sincero “te quiero mucho, Ferrol”.



Además del concierto de Suárez, cuyas entradas se despacharon en los primeros veinte minutos, también colgaron el cartel de “sold out” en menos de una hora desde que arrancó la venta Sidecars, Sofía Ellar o Nil Moliner. El resto de espectáculos siguen a la venta en la web de Ataquilla.





Quejas y largas colas





Desde el Concello de Ferrol se recuerda que la venta de localidades en fila única –digital y presencial– “se hace en aquellos casos en los que la demanda supera la oferta, se sortea el puesto y todos tienen las mismas opciones”. Sin embargo este método no fue bien acogido entre quienes guardaron cola frente al Teatro Jofre, y que daba vuelta a la manzana, ya que entendían que debería haberse informado antes de la existencia de esa fila única.