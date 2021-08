Joan Salvá: “Cuando surgió la opción del Racing, no me lo pensé”

La incorporación del portero balear Joan Salvá es la octava del Racing de Ferrol para esta temporada, la de su debut en la recién creada Primera RFEF. El cancerbero, que la pasada temporada militó en el juvenil A del RCD Mallorca, lleva ya varios días en la ciudad naval, pero no fue hasta el martes cuando se cerró su fichaje por el club verde y, con él, la nómina de futbolistas que defenderán la portería racinguista, misión que compartirá con el naronés Diego Rivas, que apunta a titular, y con Gianfranco Gazzaniga, otra de las incorporaciones estivales. El futbolista mallorquín ocupará una de las seis fichas sub-23 que el club debe cubrir, según la normativa de la competición, si quiere hacerse con los servicios de otro senior, el decimoctavo.



Salvá, de 19 años, aseguraba ayer, antes de la sesión de entrenamiento de la tarde en el campo de A Malata, que “cuando surgió la opción de venir al Racing, no me lo pensé dos veces”. La posibilidad de dar el salto de categorías de formación al fútbol semiprofesional fue determinante para que el balear aceptase la oferta para integrarse en la disciplina de la entidad que preside José María Criado por las dos próximas temporadas.



“Desde el primer momento”, explica Salvá, “pensé que era un buen sitio para seguir creciendo como futbolista. Cuando me llegó a noticia de que el club podía estar interesado, me puse muy contento y decidí aceptarla sin pensarlo”.









“Una oportunidad”





El portero reconoce que apenas tenía referencias del Racing antes de que el club manifestase su interés por hacerse con sus servicios, pero insiste en que “soy un jugador joven y aún me queda mucho por aprender y por crecer no solo como futbolista, sino también como persona, y por eso no dudé en venir a Ferrol”.



Salvá competirá con Rivas y Gazzaniga por defender el marco verde, aunque rechaza hablar de “rivalidad” en esta carrera. “No, no, son compañeros”, señala, “de los que estoy seguro que aprenderé para seguir mejorando”.



El portero afirma que el proceso de adaptación a la disciplina racinguista va muy rápido y destaca el “muy buen ambiente” que hay, “empezando con el míster”, que ya podrá contar con él para el enfrentamiento ante el Compostela.