ACO Ortigueira y el Concello impulsan el comercio y la hostelería local con un outlet

La Asociación de Comercio y Hostelería Ortegana (ACO) organiza este fin de semana, con la colaboración del Concello, un mercado outlet con el objetivo de dinamizar la economía local. El evento, tal y como detalló el gobierno local por medio de un comunicado, tendrá lugar sábado y domingo, de diez de la mañana a diez de la noche, en el Malecón de la villa.



Así, los visitantes podrán conocer los productos de doce establecimientos de sectores como la alimentación, el calzado, la ferretería o los productos textiles; no obstante, con el objetivo de unificar el evento entre todo el comercio de la villa y “crear ambiente”, desde el Concello se decorarán las entradas de aquellos espacios que no se hayan podido instalar en el Malecón y que así lo decidan. De hecho, el gobierno local recordó que el consistorio ortegano contará con un puesto propio en el que las empresas podrán “deixar a súa información, así como resolver dúbidas ou demandar calquera cousa que

precisen”.



Del mismo modo, este outlet quiere suponer un incentivo para consumir en la hostelería local. En este sentido, la presidenta de ACO, María José Varela, apuntó que “tanto los establecimientos de hostelería como el comercio” podrán “colaborar” para lograr que Ortigueira sea “un emplazamiento de referencia en la comarca”; una visión que considera muy positiva por su potencialidad de “unir mucho al pueblo en todos los aspectos”. Por su parte, el alcalde, Juan Penabad, apuntó que iniciativas como estas respondían a la necesidad de paliar las consecuencias de la pandemia, por lo que el gobierno local quiere “axudar ao tecido empresarial na súa recuperación, dándolles visibilidade (...) co obxectivo de que poidan comercializar os seus produtos e abrirse a novo público”.



Evidentemente, un evento de estas características requiere de animación y por ello se contará, hoy mismo, con un pasacalle de la Escola de Gaitas (11.30 horas) y con el espectáculo infantil “Outra vez!” (17.00 horas). Mañana domingo el pasacalles, a la misma hora, correrá a cargo de la Banda de Música local y a las 17.00 horas la iniciativa “Larilandia” para los más pequeños. Además, ambos días a las dos de la tarde habrá sesión vermú con la música de Tokayos.