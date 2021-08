Andrés Suárez vuelve a Ferrol como cierre de un cartel de fiestas con figuras como Dulce Pontes o Amparanoia

Diez días de fiestas en los que se combina cada jornada una actividad familiar con un concierto musical de diferentes estilos, desde ritmos de los noventa a cantautores, folk, rock y pop hasta la tradición de las rondallas.



Un amplio programa que ayer se dio a conocer en su totalidad –ya se habían avanzado algunos conciertos como el de Andrés Suárez o Sidecars– por parte del edil de Fiestas, Antonio Golpe, y que, pese a las condiciones motivadas por el covid y las restricciones del nivel en el que se encuentra la ciudad naval pretende animar el verano, con actuaciones que tendrán escenarios al aire libre como el Reina Sofía, dedicado principalmente a actuaciones para toda la familia, y la plaza de Armas, epicentro de los conciertos, con mayor capacidad de público. Además, pese a que no se ha podido favorecer la descentralización como consecuencia de todas las medidas sanitarias que conllevan las actividades, sí se ha instalado un nuevo punto de actuaciones, el que será conocido como escenario Andrés Dobarro, en la plaza de O Inferniño y en el que grupos locales podrán rendir tributo al afamado cantante ferrolano que da su nombre al espacio de conciertos.



Cine, humor, magia y música hasta conformar 22 espectáculos serán los contenidos básicos de la programación, en la que todas las actividades, a excepción del proyecto Comicamente, que tendrá lugar el día 22 y que forma parte de la programación del Xacobero –cómicos gallegos como Touriñan, Carlos Blanco o Lus Piedrahita forman parte del ciclo itinerante que discurre por los concellos gallegos–.



La idea de estas fiestas, como explicó el concejal Antonio Golpe, es desarrollar un modelo “próximo aos veciños” que evitará grandes aglomeraciones al mismo tiempo que dinamizará las calles de la ciudad “e dará un pulo ao sector cultural”, indicó el edil.



En el apartado musical, diferentes estilos y edades tendrán su referente, ya que destacan actuaciones como las del grupo de rock alternativo Sidecars, que abrirá las fiestas el día 21; la fusión de estilos con ritmos de los noventa de Amparanoia, el día 23; la juventud de la que fue embajadora gallega en el concurso televisivo Operación Triunfo, la cantante y compositora pontesa Sabela, día 24; El pop-folk de Sofía Ellar, el viernes 27; el fado de la consolidada Dulce Pontes, 29; o cantautores como el catalán Nil Moliner –sábado 28– y el ferrolano Andrés Suárez –31 de agosto–.



La música local también tendrá su espacio y su propio escenario, que será bautizado como escenario Andrés Dobarro, en recuerdo del músico ferrolano, al que los participantes rendirán tributo con su música. Las actuaciones serán en O Inferniño y está prevista la participación de Feed the Pet + Bang 74 –el día 25– y Willie&Winnie + Faltriqueira –el día 26–.



Aunque el colofón de fiestas tendrá a Andrés Suárez como protagonista, tras el interés que el músico ferrolano volviese a su tierra el pasado año sin que fuese posible, lo que no está tan claro será si habrá pregonero de los festejos. El edil de Fiestas indicó a este respecto que se está estudiando la posibilidad, aunque debido a que los aforos son limitados –600 sillas en Armas, 300 en O Inferniño y 150 en el parque Reina Sofía, que podrían verse modificadas dependiendo de la situación epidemiológica del momento– no sería muy “reconfortante” para el pregonero no poder contar con una asistencia masiva para anunciar el comienzo de las fiestas de la ciudad.



Lo que no habrá este año son los tradicionales fuegos de San ramón, el día 31, que habitualmente se lanzan desde A Malata.



Golpe indicó que al tener que contar con un único punto para el lanzamiento de los fuegos de modo que puedan verse desde una amplia zona es muy difícil controlar la masiva asistencia de gente, por lo que el espectáculo de pirotecnia deberá esperar un año más, esperando que la situación sanitaria actual sea solo un recuerdo.