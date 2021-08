Hace 25 años: Ferrol ya tiene presupuestos y presentan el Rock Away 96

El periódico del 3 de agosto de 1996 abría su edición con la aprobación de los presupuestos para 1996, la excarcelación del general Galindo y la negativa del Gobierno a entregar los "papeles" del Cesid y la posibilidad de que Sanidade emprenda medidas legales contra los farmacéuticos.





La Xunta quiere castigar al Colegio de Farmacéuticos

El Colegio de Farmacéuticos de La Coruña ha señalado, a través de su secretario, Emilio Almorín, que la decisión de la Xunta de imponer sanciones contra los farmacéuticos que decidan no abrir los sábados es "despreciar a los profesionales". El secretario xeral de Sanidade, Carlos Negreira, declaró que la administración autonómida decidió estudiar medidas jurídicas contra el Colegio por "inicitar" a la desobeciencia del decreto que establece los horarios mínimos de farmacias.









Ferrol ya tiene presupuesto para 1996

El Ayuntamiento de Ferrol dispone ya de un prespuesto económico para el año en curso, únicamente apoyado por PP e IF, que será el de menor plazo de vigencia de su historia y, según su redactor, Juan Fernández, el mejor que ha tenido este municipio. Cerca de cuatro horas se prolongó el debate político, con la aportación de alegaciones únicamente por parte del BNG, quien pedía una modificación por valor de más de doscientos millones de pesetas en diversas partidas, con el fin de favorecer áreas como Educación, Mujer o Juventud, entre otras que consideran quedarán ahora debilitadas. El delegado de Hacienda se propone renegociar todos los créditos municipales, sobre todo los relativos a los más de 1.300 millones solicitados por el gobierno anterior y de los que dijo que la mayor parte ni tan siquiera se han utilizado, aunque cuestan dinero a las actas públicas.









As Cabazas acogerá el festival Rock Away 96

Cobas y el campo de As Cabazas serán el marco para la segunda edición del festival Rock Away que, entre otras, tendrá como atracción principal la celebración de un concurso para bandas musicales noveles con el premio de un viaje al Festival de Reading en Inglaterra. La entrada será gratuita y el espectáculo está asegurado. Los organizadores del evento tratan de promocionar a los grupos participantes y ampliar su marco de actuación desde Ferrol a todo el noroeste de la comunidad. Los artistas invitados serán Pleasure Fuckers, Nuevo catecismo católico, Blind River, Whipe out skaters, Los piolines, Why not y Discípulos de Dionisio.





Pérez pone condiciones para devolver las ovejas al chatarrero

El nuevo concejal delegado de Sanidad del Concello ferrolano, José Pérez Vila, se estrenó ayer en sus funciones como president de la comisión correspondiente, enfrentándose al tema de la devolución de las ovejas "incautadas" al chatarrero de A Malata. Pérez Vila informó de que, actualmente, los animales están siendo desparasitados interna y externamente, algo de lo que será puntualmente informado su propietario. Esta operación y el compromiso por escrito del chatarrero de que posee un lugar adecuado para mantener a sus animales, evitando así que vuelvan a la explanada del parque de A Malata, de donde fueron retiradas hace unas semanas, son las condiciones necesarias para que las ovejas le sean devueltas en el plazo más breve posible.