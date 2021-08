Viveiro acogerá un Resurrection Fest muy “limitado” del 26 al 28 de agosto

La empresa organizadora del Resurrection Fest de Viveiro programará entre los días 26 y 28 de agosto un evento denominado “Limited”, con un aforo muy reducido.





El objetivo, según los responsables del festival, es “vivir de nuevo conciertos de una manera segura tras estos años de sequía”.





De este modo, aseguran en un comunicado, “este evento servirá como estímulo para la economía local que tanto ha sufrido durante todos estos últimos meses”.





El evento cuenta con el apoyo de entidades públicas y privadas como Estrella Galicia, Xacobeo 2021-22, la Diputación de Lugo y el Ayuntamiento de Viveiro.





En concreto, serán tres días de conciertos, del 26 al 28 de agosto, en el recinto habitual del festival, el campo de fútbol de Celeiro.





Según han avanzado los organizadores, contará con “todas las medidas de seguridad y prevención posibles” siguiendo la legislación vigente actual y “siempre atendiendo a la situación epidemiológica en la que nos encontremos en ese momento”.





Dichas medidas serán público sentado, aforo reducido, distancia social, mascarillas y desinfección de espacios.





En cuanto al cartel, algunos de los grupos y artistas participantes serán Kreator, While She Sleeps -único concierto en España-, Eluveitie, Jinjer, Destruction, The Ocean o Angelus Apatrida, entre otros.





Los abonos de tres días podrán comprarse este viernes 6 de agosto a un “precio especial de oferta” que se indicará en los próximos días a través de la web y las redes sociales del festival.





A su vez, para quien no pueda asistir y “tras el éxito de la anterior edición”, se organizará un nuevo Resurrection Fest Online en fechas posteriores al festival presencial.