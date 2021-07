El certificado covid hará falta en Ferrol, As Pontes, Ortigueira y Cariño

La mala evolución de la pandemia de coronavirus hace que regresen a Ferrolterra los niveles de restricciones altos. De momento no hay ningún municipio en máximos pero Ferrol, As Pontes, Ortigueira y Cariño (todos ellos con incidencias superiores a los 500 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas) se sitúan en la franja en la que se exige certificado de vacunación completa, de haber pasado la infección por covid en los seis meses anteriores o prueba diagnóstica negativa para entrar en el interior de los establecimientos de hostelería y para acceder a las terrazas del ocio nocturno que pueda seguir abierto, ya que está obligado a cerrar interiores y, en exterior, a utilizar la mitad de su capacidad. Las reuniones de no convivientes no están permitidas entre la una y las seis de la mañana.





En el tercer escalón se sitúan Narón, Pontedeume, Cedeira, Valdoviño y A Capela. En su caso la variación principal es que las terrazas pasan de poder ocuparse en su totalidad a reducirse al 50%. En el ocio nocturno, en cambio, pueden estar al 100%. Como en el resto de la Comunidad, no se permiten reuniones de no convivientes entre las tres y las seis de la madrugada.





Fene y Mugardos, que estaban en nivel medio, bajan un peldaño y se equiparan con la situación de la mayoría de las comarcas.





Estas novedades entrarán en vigor en la medianoche del viernes al sábado.





Más pacientes en el hospital

El ritmo de nuevos diagnósticos no baja y ayer se sumaban al cómputo total de casos (activos actuales más pacientes curados y fallecidos) un total de 75 casos más. Según las estadísticas del Sergas, hay en las tres comarcas 885 personas pasando la infección y, de ellas, 19 necesitan atención continua en el hospital, 14 en planta (una más) y cinco en la UCI (una más).





La hospitalización nota la presión de las últimas semanas, con un continuo ascenso de positivos que, si bien no tienen el efecto de olas anteriores, debido a la vacunación, acaban repercutiendo de una u otra forma en los servicios sanitarios.





De igual manera, el virus puede llegar también a las residencias de mayores, aunque con efectos menos devastadores que antes de la vacunación. El Sergas confirmaba ayer 15 positivos más tras hacer un estudio completo en la residencia Santo Estevo, en Perlío (Fene). En total, son 16. En Galicia hay, según los datos hechos públicos, cuatro centros afectados, con 22 casos en total, todos de usuarios. También se suman doce de usuarios de dos residencias para personas con discapacidad.





La Armada ha actualizado la situación del brote en el Buque de Aprovisionamiento en Combate “Cantabria”. Dejó en Cádiz a siete marineros aislados por positivos en coronavirus y, a su llegada a Ferrol, se realizaron 150 test a toda la dotación, de los que dos dieron resultado positivo y otros tres son dudosos, por lo que se les repetirá hoy la prueba. Los demás tripulantes permanecen en cuarentena en sus domicilios.