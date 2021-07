La CEC homenajea a Galán en un acto lleno de referencias a Ferrol

Como si de un anexo a la firma del acuerdo de Navantia e Iberdrola del pasado jueves se tratase, la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC) celebró ayer un acto de homenaje al presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, para reconocer “su compromiso” con Galicia en General y con la comarca de Ferrolterra en particular. El evento, propuesto por la Confederación de Empresarios de Ferrol, Eume y Ortegal (Cofer) el pasado mes de abril, estuvo, como no podía ser de otro modo, plagado de referencias a la situación de la ciudad naval y la apuesta de las administraciones por desarrollar proyectos de eólica marina en los astilleros locales.





El homenaje contó con la presencia, entre otros muchos, del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; de la Diputación, Valentín González; y de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi.





Apuesta por la comarca

Dada la naturaleza del acto y la reciente firma del acuerdo para la fabricación de “monopiles” en Navantia Fene, buena parte de las intervenciones giraron en torno al sector de las energías renovables y su instalación en Galicia. Así, el presidente Núñez Feijóo agradeció a Galán “o seu compromiso coa cidade de Ferrol nos momentos de dificultade”, valorando la apuesta de la corporación que dirige por la zona pese a los riesgos que suponía al tratarse de un sector de mercado novedoso en aquel momento.





La intervención de Feijóo, no obstante, no se limitó a señalar los aspectos positivos de este nuevo acuerdo, sino que también sirvió para reiterar sus propuestas de cara a la recuperación económica, como el Pacto de Estado por Ferrol, y sus críticas al proceso de transición energética. El máximo representante de la Xunta aseveró que las diferentes administraciones “non poden permitirse un desacordo en algo estrutural coma a eólica mariña” y que deben trabajar unidas para “tentar solventar o peche da central de Endesa”. En este sentido, Núñez Feijóo defendió que la propia definición de transición energética implica un período de cambio y aprendizaje y que, de no hacerse así, “pagaremos enormes costes”.





Next Generation

Las potenciales inversiones en base a los fondos comunitarios Next Generation también contaron con un papel protagonista durante el evento, especialmente en lo relacionado con inversiones sostenibles.





El propio presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, destacó que su compañía había presentado proyectos ligados a Galicia a estos fondos con potencial para movilizar 4.400 millones de euros y crear 20.000 empleos en ámbitos como el almacenamiento hidroeléctrico; la eólica terrestre y marítima; la movilidad eléctrica; o el hidrógeno renovable.