Hace 25 años: Paralizados los trabajos en el petrolero siniestrado y pacto entre PP e Independientes

El periódico del 23 de julio de 1996 abría su edición con la paralización de los trabajos en el petrolero siniestrado en Bazán y la materialización del pacto entre PP e Independientes.





Juan Fernández, nuevo concejal de Hacienda





El pleno del Ayuntamiento de Ferrol ratifica el pacto PP-IF

El pacto entre el PP e Independientes por Ferrol, que estará en vigor hasta el último domingo de mayo del 99, se materializó ayer con un pleno en el que el alcalde, Juan Blanco Rouco, dio cuenta de la incorporación de los ediles del grupo que lidera Juan Fernández a las tareas de gobierno. Los grupos de la oposición centraron sus críticas en el "año perdido" antes del pacto y, en concreto, el socialista Fernando Blanco, que deseó suerte al nuevo equipo, achacó este retraso al tiempo necesario para "curar las heridas" abniertas en el PP con la marcha de Fernández y su creación de un nuevo grupo. Juan Fernández, nuevo concejal de Hacienda, anunció que presentará los presupuestos municipales en 48 horas.





Los trabajos en el petrolero libio "El-Hani", paralizados

Los trabajos de reparación del petrolero libio "El-Hani", donde tuvo lugar el accidente que acabó con la vida de dos trabajadores de una compañía auxiliar de Bazán, no se reanudarán de momento, en tanto no se disponga de los informes de la Consellería de Traballo y del propio comité de seguridad del astillero sobre las condiciones a bordo del buque siniestrado. La jornada se dedicó ayer a estudiar en profundidad los hechos, para poder determinar a qué ue debida la explosión en uno de los tanques.









Galicia despide hoxe a Laxeiro

Xosé Otero Abeledo, universal como Laxeiro, foi un vangardista, un autodidacta, un artista internacional apegado á terra e un gran ser humano. Así o destacan no día seguinte á súa morte artistas, políticos e xente vencellada co mundo da cultura, un día que todos coinciden en sinalar como marcado por unha irreparable perda para Galicia. A primeiras horas da mañá de hoxe o seu corpo será trasladado ata o Museo de Fillos Ilustres de Lalín, onde será despedido polos seus paisanos. O enterro está previsto para as seis da tarde.









Los agentes censales protestan porque aún no han cobrado

Alrededor de veinticinco jóvenes de los 69 que se encargaron de la actualización del padrón municipal de habitantes protagonizaron ayer una protesta en el Ayuntamiento al no haber cobrado todavía sus salarios, pese a que finalizaron sus tareas el pasado 29 de junio. El alcalde firmó ayer toda la documentación para que puedan disponer de la cantidad que se les adeuda, después de que los jóvenes irrumpieran en el pleno.





Detenido el conductor que provocó el accidente del coche de Meilán

Un hombre de 37 años y vecino de Lugo fue detenido ayer como presunto autor de un delito de imprudencia temeraria, al circular en sentido contrario y por dirección prohibida en la autopista A-55, que une La Coruña y Carballo, así como por no prestar auxilio en un accidente de circulación que él mismo provocó, según informó el Gobierno Civil de Lugo. La temeraria conducción de R.J.V.L obligó al conductor del coche oficial de José Luis Meilán Gil, rector de la Universidad de La Coruña, a salirse de la vía para esquivarlo.