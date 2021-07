El Gobierno insta a la Xunta a firmar el protocolo del convenio de Transición de As Pontes

La tensión entre el Gobierno central y la administración autonómica sobre el futuro de la villa de As Pontes tras el cierre definitivo de la central térmica volvió a hacerse patente ayer tras la respuesta de la Delegación del ejecutivo en Galicia a la demanda de concreción de la Xunta a inicios de semana tras la última reunión de la mesa de trabajo por la Transición Xusta.





Por medio de un comunicado, la Delegación del Gobierno instó a la Xunta a “asinar sen máis demora o protocolo do convenio” de transición de la villa, aseverando que dicho documento “permite fixar e concretar os novos investimentos nas Pontes e a súa comarca”. El organismo que dirige José Manuel Miñones apuntó que, tras rubricar el mencionado protocolo, será posible “avanzar no proceso” de analizar y determinar potenciales inversiones y, de esta forma, dar “resposta ás demandas da comarca e dos traballadores”.





Cambio de criterio

Según apunta la representación del Gobierno, tras la reunión del pasado lunes se dio un “cambio de criterio sobre o futuro das Pontes” por parte del vicepresidente económico y conselleiro de Industria, Francisco Conde, que ahora “pide concrecións”; las cuales, asegura la Delegación, llevan “meses enriba da mesa sen que a Xunta asine o protocolo que permite estudar alternativas”.





En este sentido, desde el organismo de representación se recordó que la Mesa de Transición de As Pontes –compuesta por “representantes do Ministerio para a Transición Ecolóxica (...), a Xunta de Galicia, o Concello de As Pontes, a empresa titular da central térmica, a Asociación Empresarial [de la villa] e os sindicatos”– es “a única con carácter específico” y la responsable de “a elaboración dun Plan de Desenvolvemento para atopar alternativas”.





Implicación institucional

De un modo idéntico a como se expresó a inicios de semana el conselleiro Francisco Conde, la Delegación del Gobierno reclamó “unha unidade de acción institucional e sindical”, calificándola de “fundamental” para la concreción de proyectos y alternativas que garanticen el empleo en As Pontes. En este sentido, el organismo gubernamental sentenció que “a decisión da Xunta de participar activamente neste órgano –en referencia a la Mesa de Transición– debe ser ratificada cunha maior implicación do Goberno Galego”.

Por último, cabe recordar que el vicepresidente económico, Francisco Conde, se comprometió a solicitar esta misma semana una nueva reunión del grupo de trabajo pontés en la que participe Endesa de cara a concretar medidas de acción.