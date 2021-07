Ya ha caído la primera medalla de oro en Tokio. Una semana antes de que empiecen los Juegos, que tiene más mérito. El ganador ha sido el más rápido de los residentes de la villa olímpica en dar positivo en coronavirus. La organización, que se ve que no tiene previsto hacer ceremonia pública de entrega del premio, ha indicado que no es un atleta y que no supone un peligro para el resto de los ocupantes. Si ellos lo dicen... De momento, ya son 45 los contagios notificados de personas vinculadas al evento. Parece que el Comité Organizador es el único que no ve el desastre que se avecina. FOTO: el principal estadio de los Juegos | efe